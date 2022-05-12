DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'Kaftancıoğlu' talimatı! 'Derhal İstanbul'a gidin'
Ersay Üner kimdir? Ersay Üner nereli, hangi şehirde doğdu? Ersay Üner hayatı
Tahliye edilen Gürcan hakkında yeniden yakalama kararı
Anayasa Mahkemesi'nden HDP ile ilgili flaş karar
Salih Maral: Futbol Scout Olarak 5 farklı ligde danışmanlık yapıyor.
Erdoğan: 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir
ABD'de üretici enflasyonu açıklandı
Xiaomi 12 ne kadar? Xiaomi 12 Pro Türkiye fiyatı kaç TL? Xiaomi 12 özellikleri ve Xiaomi 12 Pro özellikleri
Yargıtay'dan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Gazeteci Akile'nin öldürülmesi İstanbul'da protesto edildi
Annenin Sırrıdır Çocuk 6. Bölüm izle Tv8 | Youtube Annenin Sırrıdır Çocuk son bölüm (6.bölüm) izle | Annenin Sırrıdır Çoçuk yeni bölüm tek parça full HD izle
Kaşıkçı Elması kaç gram? Kaşıkçı Elması kaç TL değerinde? Kaşıkçı Elması kimindi?
Kosova'dan kritik başvuru
Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı
Bakan Nebati: KDV indirimine ek cesur adımlar atılacak

TIMETURK / GÜNDEM / 'Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun'

'Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun'

Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor. Şanlıurfa'dan ülkesine dönen Abdurrezzak Daga, 'Artık kendi isteğimle ülkeme ve aileme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun' dedi.

5 Saat Önce
2022-05-12 11:54:25
'Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, AFAD ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda altyapının güçlendirilmesi, başta eğitim, sağlık olmak üzere sürdürülebilir kamu hizmetlerinin sağlanması, gönüllü geri dönüşler için bölgeyi cazip hale getirdi.

su2

Bölgedeki hasarlı hastaneler ve okullar onarılarak yeni okul ve hastanelerle birlikte hizmete açıldı. Adalet hizmetleri, kolluk hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, gençlik ve spor merkezleriyle bölgede yaşam olağan bir seyre kavuşturuldu.

su1

Bu çalışmalar sonucunda Suriyelilerin geri dönüşlerinde ciddi oranda artış sağlandı. Fırat Kalkanı Harekatı başladığı günden bu yana 498 bin 593 Suriyeli ülkesine gönüllü geri dönüş yaptı.

TSK'nın bölgedeki varlığı Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerini teşvik ettiği gibi aynı zamanda bölgeden olası bir göç hareketinin önlenmesinde önemli bir işlev görüyor.

su4

- Geri dönüş süreci

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Suriyeli grupların ülkelerine dönüş süreci, AA tarafından görüntülendi.

Gönüllü geri dönüşler kapsamında farklı illerde yaşayan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar, Akçakale ve Karkamış gümrük kapılarındaki Göç İdaresi Müdürlüğü Gönüllü Geri Dönüş Merkezine gelerek Gönüllü Geri Dönüş İstek Formunu doldurdu.

su3

Yapılan işlemlerin ardından terörden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere minibüslerle giden Suriyelileri, güvenli bölgelerdeki akrabaları karşıladı.

Güvenliği sağlanan bölgelerde yapılan insani yardımlar ve kalkınma yardımlarıyla gelecek dönemde gönüllü geri dönüş sayılarının daha da artması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak plan ve projelerin çalışmaları da yürütülüyor.

su5

- Türkiye'ye teşekkür ettiler

Kilis'ten ülkesine dönen Suriyeli öğretmen Muhammed El Abdullah, AA muhabirine, Suriye'deki ailesinin yanına gideceğini söyledi.

Mesleğini ülkesinde sürdüreceğini belirten Abdullah, "Kendi vatanımın çocuklarını eğitmek istiyorum çünkü savaştan dolayı çok geride kaldık. Çok şükür artık güvenli yerler var, ben de öğretmenliğe devam etmek istiyorum. Türkiye'den çok memnun kaldım. Ailemi de buraya getirme imkanım da vardı ama ben kendi vatanıma geri dönmek istiyorum." diye konuştu.

su7

Cemal Ahmet de Türkiye'de tekstil işi yaptıklarını ancak Suriye'ye dönmek istediğini, Suriye'de arazileri olduğunu ve kendi işlerini kurup geçimini sağlamak istediğini aktardı.

Şanlıurfa'dan ülkesine dönen Abdurrezzak Daga da ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

su6

Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden Daga, "Suriye'deki savaş nedeniyle yaklaşık 2,5 yıl önce ülkemi terk ettim. Türkiye'ye geldim sığındım, burada yaşıyorum. Türkiye bize sahip çıktı, burada çalıştık. Şimdi Barış Pınarı Harekatı ile yaşadığımız Tel Abyad emniyete alındı, ailem de orada, şimdi kendi isteğimle ülkeme ve aileme dönüyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

su8 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş