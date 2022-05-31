Türkiye’ye sıçradı! Kinder'den sonra bir üründe daha salmonella görüldü

Belçika'da Kinder markalı çikolatalarda ortaya çıkan salmonella bu kez İstanbul'da bir markette Jif markalı fıstık ezmelerinin belirli partilerinde tespit edildi.

Avrupa'da Kinder markalı çikolatalarda çıkan ve en çok çocuklarda görülen salmonella bakterisi başka bir üründe daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Jif markalı fıstık ezmelerinin belirli partilerinde Salmonella bulunması üzerine toplatma kararı verildi. Bahsedilen ürünlerin İstanbul'da bir markette olduğu belirlendi.

Fotoğrafı çekilen ürünün ABD'de salmonella bağlantısı tespiti üzerine geri çağrılan ürünler arasında olduğu anlaşıldı.

Gıda Dedektifi hesabından şu açıklamalar yapıldı:

"Yapılan geri çağırma duyurusuna göre ilk dört sayısı 1274 ile 2140 arasında olan ve sonraki üç sayı ise 425 ile devam eden tüm partiler salmonella riski sebebiyle geri çağrılmaktadır. Söz konusu ürün yaptığımız araştırma ve siz değerli takipçilerimizin eşsiz desteğiyle Gıda Dedektifi tarafından bulunmuştur. Söz konusu ürünle ilgili bakanlıktan aldığımız bilgiler ise ürünün ülkemizde bulunmadığı ve bu konuda firmadan da herhangi bir olumsuz dönüş olmadığı yönündeydi.

BAKANLIĞA BİLGİ VERİLDİ

Fakat sizlerin desteğiyle İstanbul'da çok merkezi bir konumda geri çağırma kriterlerine uygun Jif markalı Fıstık Kremasını tespit ettik. Ürünün ilk dört hanesi 1274 ile 2140 numaraları arasında olup -1278- sonrasında da 425 yer almaktadır. Bu da fotoğrafta gördüğünüz ve İstanbul'da bir süpermarkette çekilen ürünün ABD'de salmonella bağlantısı tespiti üzerine geri çağrılan ürünler arasında olduğunu gösterir. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine söz konusu ürünle ilgili adres bilgisi an itibariyle verilmiş olup, kamu sağlığını riske atmamak ve söz konusu ürünlerin resmi kanallar aracılığıyla toplatılmasını sağlamak adına gizlilik prensibiyle yayınlamıyoruz. Ürünlerin bir an önce bakanlık tarafından toplatılması çağrısında bulunuyor, firmayı ve yetkili tüm kurumları bu ürünün İstanbul'un en merkezi konumlarından birindeki market rafına gelmesine rağmen bunu nasıl tespit edemediklerini sorgulamalarını istiyoruz.