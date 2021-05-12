Türkiye'ye küfreden Netanyahu'nun oğlundan tepki çeken yeni paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dünyaya çağrı yapmasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun oğlu tepki çeken paylaşımda bulunmuştu. Yair Netanyahu ikinci paylaşımında ise Türkiye'ye karşı boykot çağrısı yaptı.

Erdoğan'dan birlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum” yazdı.

Netanyahu'nun oğlundan ‘Kürdistan' görseli

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahun'nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tweetinin altına skandal bir paylaşım yaptı.

Netanyahu'nun oğlu, Erdoğan'ın paylaşımına sözde “Kürdistan” bayrağı görseliyle yanıt verdi. Netanyahu'nun oğlunun bu paylaşıma ise tepki yağdı.

Netanyahu'nun oğlu son paylaşımında ise şöyle yazdı:

"İsrail'in ve Yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan Türklerden binlerce cevap alıyorum! Hâlâ tatil için oraya uçmakta olan İsrailliler aranızda ne var?" diyerek İsraillilere Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.

Türkiye'ye küfür etmişti

2018 yılında Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Türkiye ile ilgili paylaşımında Türkiye'ye küfür etmişti.

Yair Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F.ck Turkey" yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı. Yair Netanyahu paylaşımı yaptıktan bir süre sonra Instagram hesabını kapatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.