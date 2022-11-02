Türkiye’ye karşı kurulan kimyasal tezgâh: Fincancı'nın savcılıktaki ifadeleri!

Geçtiğimiz gün TSK tarafından yalanlanan TTB Başkanı Fincancı'nın 'kimyasal silah' iddiasına benzer yalanların organize biçimde devam edeceğini vurgulayan gazeteci Nedim Şener, 'bunun için siyasetçi, akademisyen, dernek, vakıf ve gazeteci gibi yurtiçindeki etki ajanlarını bol bol kullanacaklar' dedi

Türkiye'ye karşı kurulan kimyasal tezgâhTürkiye'nin uluslararası “kimyasal silah” iftira operasyonu ile karşı karşıya kaldığını belirten Hürriyet yazarı Şener, "Korkarım bu tür iftiralar hem derinleşecek hem de çeşitlenecek gibi görünüyor" dedi.

Şener, bugünkü köşesinde konuya ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı:

Türkiye'ye karşı kurulan kimyasal tezgâh

Maalesef bu kez de onurlu Türk hekimlerinin adını kullanan bir meslek örgütünün adı bu kirli kampanyaya katıldı. TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı daha önce olduğu gibi PKK'nın başlattığı bu kirli operasyonda da piyon oldu. Nasıl olduğunu Fincancı'nın 26 Ekim'de Ankara Emniyet'inde, 27 Ekim'de Ankara Savcılığı'nda alınan ifadeleri ile anlatayım:

17 EKİM 2022

Şebnem Korur Fincancı, Rosa Luxemburg isimli insan hakları alanında faaliyet yürüten vakfın cezaevi ve sağlık üzerine düzenlemiş olduğu panele konuşmacı olarak katılmak üzere 17 Ekim 2022 günü Almanya'ya gittiğini söylüyor.

18 EKİM 2022

İfadesine göre Fincancı, 18 Ekim 2022 günü, dünyanın her yerinden üyesi bulunan IPPNW (Nükleer Savaşın Önlenmesi için Uluslararası Hekimler) isimli gruptan arkadaşları ile Almanya'da bir araya geldiğinde, bu grubun Irak'ın kuzeyinde kimyasal iddiaları ile ilgili araştırma yapmak üzere bölgeye gittiklerini ve konuya ilişkin olarak IPPNW tarafından bir rapor hazırlandığını öğreniyor. Nerenin vatandaşı olduğunu bilmediği ve o ortamda tanıştığı bir meslektaşı bir video gösteriyor. Fincancı, PKK'nın kanalı Medya Haber'e bağlanmadan önce video hakkında böyle bilgisi oluyor. Kendisine gösterilen görüntülerin IPPNW'nun hazırlamış olduğu raporda da yer alan görüntüler olduğunu ve Irak'ın kuzeyinde çekildiğini öğreniyor.

19 EKİM 2022

Almanya'da, kim olduğunu bilmediği ancak telefonunda arama kayıtlı bulunan bir numaradan, bir şahıs tarafından aranıyor. Arayan kişi, Fincancı'nın, milliyetini ve kimliğini bilmediği IPPNW içerisinde faaliyet yürüten hekim arkadaşının izlettiği video hakkında röportaj yapmak istediğini bildiriyor. Görüştüğü kişi “Konuya dair görüntüleri daha öncesinde izlemiş miydiniz?” diye sorduğunda “İzledim” cevabını veriyor.

Fincancı sonrasını şöyle anlatıyor: “Bu olay dolayısıyla telefonumu arayan Medya Haber TV kanalı üzerinden kimyasal silah kullanımı ile ilgili canlı yayına bağlanmaya karar verdim ve saat:11:00'da SKYPE üzerinden programa bağlantı kurdum.”

IPPNW'nin 12 Ekim 2022 tarihli raporu.

FİNCANCI'DAN BAĞLANTIYI KOPARAN CÜMLE

Fincancı, PKK'nın internet sitelerinden yayınladığı video görüntüleri nasıl izlediğini 27 Ekim tarihli savcılık ifadesinde şöyle anlatıyor: “Nerenin vatandaşı olduğunu bilmediğim, o ortamda tanıştığım bir meslektaşım içinde bulunduğum hekim arkadaşlarıma bir video gösterdi. Benim, Medya Haber TV canlı yayınında yaptığım bağlantı öncesinde video hakkında böyle bilgi sahibi oldum.”

Yine savcılık ifadesinde ise ilginç bir söz ediyor: “... 18 Ekim 2022 tarihinde hekimler arasında yapmış olduğumuz video değerlendirmesi ile 19 Ekim 2022 tarihinde canlı bağlantıya çağırılmam arasında bir irtibat yoktur.”

PKK'nın yayın organından birisi aradığında hem görüntüleri izlediğini söylüyor hem de yayına bağlanmasının bununla ilgisi olmadığını. Kendisine görüntüleri kimin izlettiği ile ilgili olarak gelebilecek bir soru ile, canlı yayın arasındaki bağlantıyı bu cümle ile koparıyor.

IPPNW RAPORU VE KAMPANYA

Yalnız, ortada IPPNW'nun hazırladığı bir rapor var. Fincancı bundan haberdar. Belli ki Türkiye'ye karşı PKK'nın yıllardır attığı ama her seferinde boşa çıkan “kimyasal silah” iftirasını bu kez güçlendirmek için IPPNW isimli kuruluş devreye sokulmuş.

Fincancı'nın sadece video görüntüsüne bakarak, “Görüntüleri daha önce de bir hekim olarak incelemiştim ve belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda” iftirasına dayanak da aslında bu rapor.

Rapor Fincancı'nın, PKK'nın kanalına bu sözleri etmesinden bir hafta önce IPPNW tarafından hazırlanmış. 20-27 Eylül 2022 tarihleri arasında Kuzey Irak'ta IPPNW'nun iki üyesi tarafından yapılan inceleme ile hazırlanmış. 12 Ekim 2022 tarihli raporun başlığı şöyle: “Türkiye Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni İhlal Ediyor Mu?”

Hazırlayanlardan birisi IPPNW'nun İsviçre Başkanı Dr. Joseph Savary, diğeri IPPNW'nun Almanya bilimsel danışma kurulu üyesi Dr. Jan van Aken. Aken'in bilinen bir başka özelliği de var: Saddam Hüseyin döneminde Irak'ta kimyasal ve biyolojik silahları araştıran BM kuruluşu UNMOVIC'in eski biyolojik silah denetçisi olması.

AVRUPA'DA SİYASETÇİLER DEVREYE GİRDİ

Rapor, terör örgütünün yıllardır söylediği ve TSK ve MİT'in sınır ötesi operasyonlarının yoğunlaşmasıyla birlikte PKK'nın ortaya attığı yalanlara ve belli ki hazırlayanların önyargılarına dayanıyor. Amaçlarını da rapordaki şu cümle ortaya koyuyor: “... çeşitli olaylar ve göstergeler, Türk ordusunun kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal edebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, bağımsız bir uluslararası olgu bulma misyonunu kolaylaştırmak için uluslararası topluluğa acilen çağrıda bulunuyoruz.”



"FİNCANCI KÜÇÜK BİR PİYON"

Sonra ne mi oldu?

İki örnek vereyim, ne olduğunu ve bundan sonra da ne olacağını kendiniz görün: Avrupa Parlamentosu üyesi Nikolaj Villumsen, Avrupa Birliği Konseyi'ne Türk ordusunun kimyasal silah kullanması iddiası hakkında soru önergesi verdi. Alman Sol Parti milletvekili olan ve PKK'ya yakın Almanya'daki derneklere yakınlığı ile bilinen Gökay Akbulut tam da raporda belirtildiği gibi, OPCW yani Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne başvurarak soruşturma açılmasını istedi.

Fincancı ise PKK, Avrupa ülkeleri, uluslararası kuruluşlar, yabancı siyasetçiler, medya üzerinden Türkiye'ye atılmak istenen bir iftiranın içinde küçük bir piyon. Tek üzücü olan hekimlerimizin ve onların kuruluşunun adının bu kirli kampanyaya karıştırılması. .