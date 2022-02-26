Türkiye'ye gelen Ukraynalılar yaşadıklarını anlattı

Rusya'nın saldırısı nedeniyle can güvenliklerinden endişe eden Ukraynalı bazı aileler, Edirne ve Kırklareli'ndeki sınır kapılarından Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan oğlu, gelini ve torunuyla Türkiye'ye giriş yapan Olena Özdoğan, ülkesinde yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Ukrayna'da yaşayan oğlu ve gelinini ziyarete gittiğinde Rusya'nın saldırısının başladığını belirten Özdoğan, bu nedenle yola çıktıklarını ve Türkiye'ye vardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"İnsanlar ölüyor, çok korkutucu"

Geride sevdiklerini bıraktığını ifade ederek gözyaşı döken Özdoğan, "Savaş çok zor. Geride annem, babam kaldı. Kalbim her dakika onları arıyor. Kalbim ağrıyor. Orada yaşananlar inanılmaz kötü. İnsanlar ölüyor, çok korkutucu. Kiev ve Harkov'da çok arkadaşım var. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz." dedi.

Kiev'den Kırklareli'ne gelen Dmitry Yarasova da çok korktuklarını, bir süre Türkiye'de kalacaklarını belirtti.

Ukrayna'da bazı bölgelerde sıcak çatışmaların yaşandığını dile getiren Yarasova, savaşın sona ermesini istediklerini dile getirdi. Bu arada, Dereköy, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından sabahtan bu yana 200'e yakın Ukrayna plakalı aracın geçtiği öğrenildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden kızı ve oğluyla Türkiye'ye gelen Stanislav Volkav, ülkelerinde büyük bir savaş olduğunu söyledi.

"Türk bayrağını görmekten mutluyuz"

Şehirlerin Rusya ordusu tarafından bombalandığını anlatan Volkav, eşinin ve annesinin evlerinin saldırılarda zarar gördüğünü ifade etti.

Volkav, Ukrayna'da korku dolu anlar yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna ateş altında ve savaşmaya devam ediyoruz. Bu savaşı durdurmak için askerlerimiz ve halkımız savaşıyor. Tüm dünyadan gerçek anlamda yardım istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. İnsanlarımız ölüyor. Ukrayna'dan ilk olarak Moldova'ya geçtik, orada gönüllüler bize kalacak yer sağladı. Şimdi de Türkiye'ye geldik. Türk bayrağını görmekten dolayı çok mutluyuz."

Kiev'de yaşayan Julia isimli kadın ise tüm hayatlarının kısa sürede değişerek kötüye gittiğini söyledi.

Savaşın bir an önce sonlanmasını isteyen Julia, "İki gün önce bomba sesleriyle uyandık ve çok korktuk. Evimizden hemen çıktık. Çok az paramız var ve sadece üzerimizdeki kıyafetler var. İlk önce Moldova'ya geçtik. Romanya ve Bulgaristan'a geçtikten sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'de arkadaşlarımız var, onların yanına gideceğiz. En kısa sürede ülkemize geri dönmek istiyoruz." dedi.

Adını vermek istemeyen bir başka grupta Rusya'nın ülkelerini bombaladığını ve savaştan kaçtıklarını dile getirdi. Genç yaştaki grubun ülkelerini terk ederken yanlarına köpekleri ve saksıdaki çiçeklerini almaları dikkati çekti.

AA .