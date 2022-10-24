DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6003 ₺

EURO

18,7536 ₺

ALTIN

995,31 ₺

BİST

3.976,36 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye ve Macaristan arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması'

Türkiye ve Macaristan arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.

3 Gün Önce
2022-10-24 18:13:17
Türkiye ve Macaristan arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını 'merhaba asker' diyerek selamlayan Szalay-Bobrovniczky, şeref defterini imzaladı. Baş başa görüşen Akar ve Szalay-Bobrovniczky, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Bakan Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky tarafından Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.

6356834b470a9b00a8d3de56

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş