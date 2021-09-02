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Türkiye ve Azerbaycan ordusundan ikili SAT eğitimi

TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye ve Azerbaycan ordusundan ikili SAT eğitimi

Türkiye ve Azerbaycan ordusundan ikili SAT eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun ikili SAT eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-09-02 17:22:49
Türkiye ve Azerbaycan ordusundan ikili SAT eğitimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Azerbaycan ordusuna mensup SAT timlerinin katılımıyla ikili SAT eğitimleri gerçekleştiriliyor. Azerbaycan'da devam eden eğitimler kapsamında, tabanca ve piyade tüfeği atış eğitimleri, meskun mahallerde muharebe ve yakın muharebe eğitimleri icra edildi." ifadelerine yer verildi. Bakanlık faaliyetle ilgili fotoğraflar da paylaştı;

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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