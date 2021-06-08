Türkiye tanıtma platformu 'Unesco Türkiye' fotoğraf yarışması düzenleyecek

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) önemli bir çalışmaya imza attı. Düzenlenecek olan Unesco Türkiye yarışmasında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar yer alabilecek. TUTAP kimdir? Unesco Türkiye Fotoğraf safarisi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Türkiye'nin miras değerlerinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynayan Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), yeni bir organizasyon ile birlikte bayraktarlığını devam ettiriyor. Çeşitli konularda çalışmalar yürüten TUTAP, önemli bir projeye daha imza attı. Organizasyon kapsamında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar Unesco'nun 18 ana unsuru göz önüne alınarak fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışmada Türkiye'nin tarihi ve kültürel yerlerinden çekilen fotoğraflar birincilik için yarışacak.

18 UNESCO ana unsuru ile fotoğraflar değerlendirilecek

Paylaşılan bilgilere göre, UNESCO Foto Safari projesi tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara kapılarını açacak. Fotoğrafçıların deklanşörlerini ısındıran fotoğrafları, UNESCO'nun 18 ana unsuru gözetilerek değerlendirilecek. Organizasyon 29 Haziran tarihinde Bergama-Efes turu ile başlayacak ve aralık ayına kadar devam edecek. 18 Ana unsuru öğrenmek isteyen tüm fotoğraf tutkunları safariye katılabiliyor.

Organizasyon ile ilgili konuşan TUTAP Genel Koordinatörü Serdar Karaduman;

“Bu yıl UNESCO Kültürel Mirasları'nı 18 ana unsurda fotoğraflayan bir organizasyon yapıyoruz. 2021 ‘UNESCO TÜRKİYE' Foto Safari vesilesiyle kültür turizmine hem dikkat çekmeyi hem de halkımızda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Pandemi kısıtlamalarıyla yaşadığımız bu süreçte, en güvenli ve sağlıklı turizm biçiminin ‘Kültürel Turizm' olduğunu düşünüyorum. Buradan yola çıkarak; Sağlıklı ve eğlenceli bir iç turizm hareketi olan foto safari projemizi başlattık. ifadelerini kullandı.

Jüri ve halk beraber karar verecek

İlk yıl UNESCO ana unsurlarıyla, önümüzdeki yıllarda ise aday unsurları da ekleyerek projemizi geleneksel hale getireceğiz. Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarından oluşan bir seçici kurul oluşturduk. En iyi Kültürel Miras fotoğraflarımızı hem jürimiz hem de halkımızla birlikte seçerek para ödülü vereceğiz diye ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.