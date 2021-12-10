Türkiye süt ithalatçısı mı? Sütün litresi kaç lira? Hangi markette süt kaç lira?

Türkiye'de süt üretimi ne kadar? Ekim ayındaki süt üretimi ne kadar? Marketlerdeki litrelik süt fiyatları ne kadar? Türkiye sütte dışa bağımlı bir ülke mi? Süt ithalatımızı kimlerden yapıyoruz ve süte ülke olarak kaç lira ödüyoruz...

Doların yükselmesi ile birlikte gıda fiyatları da fırlatı. Temel ihtiyaçlardan süt fiyatlarında yaşanan artış ise tüketicilerin kafasını karıştırdı.

Türkiye sütte dışa bağımlı bir ülke mi? Süt ithalatımızı kimlerden yapıyoruz ve süte ülke olarak kaç lira ödüyoruz...

Türkiye'de süt üretimi ne kadar?

Ticari süt işletmelerince Ekim ayında 803 bin 315 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmelerince Eylül ayında 785 bin 162 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmelerince Ekim ayında 803 bin 315 ton inek sütü toplandı. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı %2 arttı. Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 arttı.Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi.

Ekim ayındaki süt üretimi ne kadar?

TÜİK verilerine göre; Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi %3,1 artarak 137 bin 195 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi %5,3 azalarak 1 milyon 263 bin 619 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin süt ithalatı

Ulusal Süt Konseyi'nin resmi verilerine göre Türkiye'de 2021 yılı 10 aylık süreç açısından bakıldığında süt ithalatı 13.061.271 kg.

İthalatın aynı süreçte dolar bazında değeri ise 43 milyon 854.447 bin dolar civarında.Ülke bazında ithalatta başı çeken ülkeler ise KKTC, Fransa,İrlanda,ABD, Uruguay sırasıyla yer alıyor.

Marketlerdeki litrelik süt fiyatları ne kadar?

10 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bazı marketlerden derlenen süt fiyatları şu şekilde:

Halk süt 1 litre yarım yağlı süt 8.99 lira

Pınar 1 lt tam yağlı süt 13.45 lira

İçim organik az yağlı süt 11.95 lira

Torku tam yağlı süt litresi11.50 lira

Torku yarım yağlı 8.75 lira

Sütaş yarım yağlı 6.85 lira

Pınar yarım yağlı litre fiyatı 8.29 lira

Migros süt tam yağlı 5.25 lira

SEK süt 8.20 lira

Birşah süt 1 lt 5.25 lira

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.