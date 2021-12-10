DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bulgaristan'da koalisyon hükümeti için dörtlü mutabakat imzalandı
Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 ramazan bayramı tarihi
Ukrayna: Rusya gerginliği tırmandırmayacağını temin etti
Pratik bir şekilde el dezenfektanı nasıl hazırlanır?
Ülke puanı nedir? Ülke puanı nasıl hesaplanıyor? Türkiye'nin ülke puanı kaç?
2022 Ramazan ne zaman? Diyanet takvimi ramazan tarihi
Boğaz ağrılarına çözüm olan buharlaşan merhem tarifi
Ripple (XRP) kurucusundan ilginç Bitcoin önerisi
Erdoğan İnsan Hakları Günü'nde ne mesaj verdi? İnsan Hakları Günü nedir?
Yunanistan, Türk derneklerine ilişkin AİHM kararlarını 13 yıldır uygulamıyor
Yazar Serdar Turgut’tan ‘Nietzsche’ iddiası: Tasavvufa özel bir sevgi duymuştur
Trabzon'un yeni transferi nerede oynayacak? Trabzon Kouassi'yi kaça aldı?
Ayağınıza pul biber sürerseniz...
ASELSAN'ın Silah Tespit Radarı TSK envanterinde
Hatayspor'un Token arzı Bitexen'de

TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfedildi!

Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfedildi!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-12-10 21:03:31
Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfedildi!

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."

Ib8I287N

Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş