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Türkiye semalarındaki esrarengiz ışıkların kaynağı: 'Elon Musk'

Türkiye’nin birçok ilinde gökyüzünde 100’ün üzerinde ışık görüntülendi.

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07.05.2021 01:15:03
Türkiye semalarındaki esrarengiz ışıkların kaynağı: 'Elon Musk'

İstanbul'da akşam saatlerinden sonra gökyüzünde beliren sıralı ışıklar görenlerde merak uyandırdı. Işıklar; Muğla, Tekirdağ, Bursa ve Türkiye'nin diğer birçok ilinde görüldü.

Gökyüzündeki ne olduğu belirlenemeyen ışıklar kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşerken, ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada dün saat 22.05 civarında görülen gökyüzündeki parlamaların Starlink Leo Uyduları Güneş Panellerinden kaynaklandığını bildirdi.

STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.

SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

kemal

dünyanın her yeri bunların uyduları ile çevrildi.insanlar uyumaya devam ediyorlar.istedikleri gibi at oynatıyorlar her yerde.çok büyük sorunlar bekliyor insanlığı.siz hala internet için sanın.açıklayan da bakan.hiç mi okumuyor dinlemiyorsunuz bir şey.onlar internet için dedi diye evet internet için mi diyeceğiz yani.helal olsun bakan bey.bakmaya devam edin.ne derler se her şeyi kabulleniyoruz.müthişsiniz.

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