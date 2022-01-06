Türkiye savunma havacılıkta yeni tesisler kazandı

TUSAŞ'a ait Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Kompozit Üretim Binası gibi bir dizi tesis ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde faaliyet gösterecek 16 fabrika için açılış töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 40 yıl önce uçak mühendisliği bölümünden mezun olunduğunda iş bulmakta zorluk çekildiğini belirterek, "Bugün çok şükür şunu görüyoruz. Uçak mühendislerimizin iş bulma diye bir sorunu yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ait Milli Muharip Uçak (MMU) Mühendislik Merkezi, Kompozit Üretim Binası gibi bir dizi tesis ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nde (HAB) faaliyet gösterecek 16 fabrika için Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesine önemli katkılar sunacak yeni merkez ve tesislerin açılacağını söyledi.

Türk savunma sanayisinin birçok alanda başarılar elde ettiğini belirten Demir, Türkiye'nin küresel güç olma hedefinde daha çok mesafe katetmesi ve büyük başarılara imza atması gerektiğini ifade etti.

Demir, 40 yıl önce uçak mühendisliği bölümünden mezun olunduğunda çalışacak iş yeri bulmakta zorluk çekildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllar boyunca birçok uçak mühendisi yurt dışına gitmek, başka tahsiller yapmak, başka konularda mühendislik yapmak zorunda kaldılar. Bunun sebebi neydi? Bir irade, bir vizyon, bir proje olmamasıydı. Hatta F-16 montajları bittiğinde bu TUSAŞ'ı acaba ne yapacağız diye tartışmalar oldu. Ama bugün çok şükür şunu görüyoruz. Uçak mühendislerimizin iş bulma diye bir sorunu yok. Bir çok mühendisimizin iş bulma diye bir sorunu yok."

Demir, yıllar önce uçak tasarlama projesi olsa da çalışsak denilen günlerden, uçak mühendisi olarak çalışılacak bir çok alanın olduğunu günlere gelindiğini söyledi.

Demir, mühendislere, "Eğer bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız. Buna inanalım bu inançta olalım. Çok şükür gençlerimizde bu iradeyi bu azmi görüyoruz." mesajını verdiklerini ifade etti.

Açılacak tesislerin geleceğe yönelik atılan tohumlar olduğunu dile getiren Demir, "Burada yapılacak rüzgar tünelleri Türkiye'nin gelecekteki uzay ve havacılık projelerinde en önemli unsurlardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.