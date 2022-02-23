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'Türkiye’nin Ukrayna halkının yanında duran tavrı çok doğru. Bravo Tayyip Bey…'
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TIMETURK / GÜNDEM / 'Türkiye’nin Ukrayna halkının yanında duran tavrı çok doğru. Bravo Tayyip Bey…'

'Türkiye’nin Ukrayna halkının yanında duran tavrı çok doğru. Bravo Tayyip Bey…'

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'Türkiye’nin Ukrayna krizinde Rusya’nın müdahaleci pozisyonuna yönelik Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunur tarzını çok doğru buluyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya meselesindeki tüm açıklamalarını destekliyorum' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-23 13:14:11
'Türkiye’nin Ukrayna halkının yanında duran tavrı çok doğru. Bravo Tayyip Bey…'

Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin tavrını değerlendiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya meselesindeki tüm açıklamalarını destekliyorum" dedi.

"Rusya giderek daha çok emperyal bir devlet gibi davranıyor ve Ukrayna bir savaşın eşiğinde" diyen Alçı, Maalesef Ukrayna'nın Rusya'ya başkaldırışı önce Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı sonra da Donbas'ta her an işgalle sonuçlanabilecek gelişmelere yol açtı. Ben burada ne Rusya ne ABD tarafında, bir ülkenin bağımsızlık mücadelesinin yanında durulması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

EMPERYALİZM RUSYA'DAN GELİNCE ALKIŞLAYAN 'SOL' ÇEVRELER

Nagehan Alçı'nın bugün yayımlanan, "Türkiye'nin Ukrayna halkının yanında duran tavrı çok doğru. Bravo Tayyip Bey…" başlıklı yazısından dikkat çeken bölüm şöyle:

Mevcut Türk dış politikası tam da bu çerçeveye oturuyor. Türkiye'nin Ukrayna krizinde Rusya'nın müdahaleci pozisyonuna yönelik Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunur tarzını çok doğru buluyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya meselesindeki tüm açıklamalarını destekliyorum.

İşin tuhafı bugün mevcut iktidarı yeterince anti-emperyalist olmamakla eleştiren bazı “sol” çevrelerin bu krizde Rusyacı kesilmeleri…

Ağızlarından anti-emperyalizm lafını düşürmeyenler emperyalizm Rusya'dan gelince kör ve sağır kesilmiş. Bu ikiyüzlü ve riyakar tavrı da sizlerin takdirine bırakıyorum. .

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