''Türkiye'nin swap anlaşması için görüştüğü ülkeler belli oldu''

Reuters haber ajansı, Türkiye'nin swap anlaşması için Azerbaycan, Malezya, Güney Kore, Rusya, İngiltere'nin yanı sıra Asya'dan bazı ülkelerle görüştüğünü belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan 4 Türk kaynak, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bahsettiği swap anlaşmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Türkiye'nin para takası (swap) anlaşmasını imzalamak için diğer ülkelerle görüşmelerini hızlandırdığını ifade eden kaynaklar, sağlanacak ilk anlaşmanın muhtemelen Azerbaycan'la olacağını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Malezya, Güney Kore, Rusya, İngiltere ve Asya'daki diğer ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, üst düzey bir kaynak da Ankara'nın Doha'yla var olan anlaşmasını daha da genişletebileceğini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda, swap anlaşması için dört ülkenin merkez bankaları ile görüşmelerin sürdüğünü, ikisi ile önemli bir noktaya gelindiğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.