Türkiye’nin ‘olumlu geçti’ dediği F-16’lar için ABD’den yeni şartlar!

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunanistan'a karşı kullanılmaması şartı önerisinde bulundu. F-16 görüşmeleri için ABD’de bulunan AK Partili Efkan Ala, “Türkiye’ye F-16 satışını, başka bir NATO müttefikiyle ikili ilişkilerimize bağlayan bu maddeyi haksız ve mesnetsiz buluyoruz” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da “F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız” demişti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunanistan'a karşı kullanılmaması şartı önerisinde bulundu. Türkiye daha önce ABD'den F-16'ların son versiyonu olan Block 70/72'lerden 40 adet, var olan jetleri için de piyasa değeri yaklaşık 6 milyar doları bulan 80 adet yenileme kiti talep etmişti. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, F-16'ların Türkiye'ye “Yunanistan'a karşı kullanılmaması şartı” ile verilmesini içeren bir öneri sundu. Öneri kabul edilirse senatonun savunma bütçe tasarısına girecek. Benzer bir öneri daha önce Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmişti.

“TÜRKİYE DÜŞMANCA İHLALLER YAPTI”

Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan Menendez, Yunanistan ile yaşanan krize değindi. Demokrat Partili Menendez, "Rusya, Ukrayna'yı vahşi ve yasadışı işgaline devam ederken, Türkiye'nin Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusu ile herhangi bir askeri işbirliğini tamamen reddederek NATO'ya ve bölgesel barış ve güvenliğe bağlılığını açıkça gösterme sorumluluğu ve fırsatı var. Türkiye'nin Rusya ve özellikle Rus savunma sektörüyle bağlarını genişletmesi, NATO müttefiklerimizin ve Avrupa'daki ortaklarımızın güvenliğini daha da tehlikeye atacak ciddi bir hata olur" ifadelerini kullandı.

EFKAN ALA'DAN MENENDES'E CEVAP: HAKSIZ VE MESNETSİZ!

ABD'de temaslarda bulunan heyetin başkanı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıran, Yunanistan'a üsler açarak adalara Türkiye'ye karşı cephane yığan ABD'nin 'ülkemizin Ege'deki hassasiyetlerine saygı göstermesini beklediklerini' söyledi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve Ak Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır'ın yer aldığı heyet ABD'de bir süredir temaslarda bulunuyor. Heyet, Washington'daki temasların ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Türk gazetecileri bilgilendirdi. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in Senato'da 2023 yılı Ulusal Savunma Güvenlik Yasası'na (NDAA) devredilmek üzere, ABD'nin Türkiye'ye F-16 tedarikini Yunanistan'la ilişkilerine bağlayan bir yasa maddesi önerisini sunduğuna işaret eden Ala, ABD'den beklentilerini sıraladı:

“Türkiye'ye F-16 satışını, başka bir NATO müttefikiyle ikili ilişkilerimize bağlayan bu maddeyi haksız ve mesnetsiz buluyoruz. ABD Kongresi'nden iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan'a karşı hakkaniyetli ve eşit mesafede durmasını, Ege sorunları konusunda ülkemizin hassasiyetlerine de saygı göstermesini ve NATO'nun geleceğini şahsi menfaatlerinden ulvi tutmasını bekliyoruz.”

ÇAVUŞOĞLU “ELİMİZİ KOLUMUZU BAĞLAYAN ANLAŞMAYA GİRMEYİZ” DEMİŞTİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. 'Şöyle kullan, böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" demişti.