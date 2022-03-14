Türkiye'nin Odesa Başkonsolosluğu: Tahliye edilmek isteyen vatandaşlara duyuru

Türkiye’nin Odesa Başkonsolosluğu tarafından, Mıkolayiv’de bulunan ve Türkiye’ye tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarına hitaben bir duyuru yayımlandı.