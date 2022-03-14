Türkiye'nin Odesa Başkonsolosluğu: Tahliye edilmek isteyen vatandaşlara duyuru
Türkiye’nin Odesa Başkonsolosluğu tarafından, Mıkolayiv’de bulunan ve Türkiye’ye tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarına hitaben bir duyuru yayımlandı.
2022-03-14 21:27:55
Türkiye'nin Odesa Başkonsolosluğu tarafından bugün, Ukrayna'nın Mıkolayiv şehrinde bulunan ve Türkiye'ye tahliye edilmek isteyen Türk vatandaşlarına dair duyuru yapıldı.
Başkonsolosluk tarafından yapılan duyuruda, “Kıymetli vatandaşlarımız, Mıkolayiv'de (Nikolayev) bulunan ve ülkemize tahliye edilmek isteyen vatandaşlarımızın yarın (15 Mart) sabah saat en geç 09.00'a kadar City Center, Tsentralnıy Caddesi 98/Sadovaya Sokak kavşağında (Kilise karşısı) hazır bulunması beklenmektedir. Tahliye için gelmeyi planlayan vatandaşlarımızın öncelikle güvenliklerini sağlamalarını önemle ikaz ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.
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