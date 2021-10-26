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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'nin kara sınırlarının yüzde 34'üne güvenlik duvarı örüldü

Türkiye'nin kara sınırlarının yüzde 34'üne güvenlik duvarı örüldü

Bu yılın eylül ayı itibarıyla, göçün önlenmesi için Türkiye'nin kara sınırlarının yüzde 34'ü olan 1005 kilometresine güvenlik duvarı örüldü.

27 Dakika Önce
2021-10-26 10:59:46
Türkiye'nin kara sınırlarının yüzde 34'üne güvenlik duvarı örüldü

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, "güvenlik hizmetleri" başlığı altında, yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, artan uluslararası düzensiz kitlesel göçün önlenmesi amacıyla 2015'te başlatılan Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi projesi kapsamında, Türkiye'nin 2 bin 949 kilometre olan kara sınırlarından 1295 kilometrelik Güney sınırının 837 kilometresi 2015-2021 yılları arasında, 1182 kilometrelik Doğu sınırının 168 kilometresi 2017-2021 yılları arasında sınır duvarı örülerek kapatıldı.

Sınır duvarı ve çit yapımı projelendirme çalışmaları sürüyor

Proje kapsamında, bu yılın eylül ayı itibarıyla kara sınırlarının yüzde 34'ü olan 1005 kilometresine sınır duvarı örüldü.

Türkiye'nin 2 bin 477 kilometrelik doğu ve güney kara sınırlarının, tamamı İran sınırında olmak üzere 73 kilometrelik kısmındaki sınır duvarı yapımına bu yıl da devam edildi.

Doğu'da İran sınırındaki 238 kilometrelik, Güney'de Irak sınırındaki 33 kilometrelik kısımda, sınır duvarı ve çit yapımı projelendirme çalışmaları sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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