Türkiye'nin Filistin için sunduğu üç öneri İİT'de kabul edildi

SON DAKİKA haberi... İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi Türkiye'nin çağrıları üzerine toplandı. Komite toplantısında Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması yönünde açıklamalar yapıldı.

İsrail'in Filistin'deki saldırganlığı konusunda toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temsilciler Komitesi, uluslararası kamuoyu ile Birleşmiş Milletler'i (BM) harekete geçmeye çağırırken İsrail'in işlenen suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin girişimiyle 11 Mayıs'ta Cidde'de toplanan İİT Temsilciler Komitesi, 5 konuda mutabık kaldı. İsrail saldırganlığını kınayan komite, uluslararası topluma Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısını yaptı.

BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edilirken uluslararası topluma da harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail yargısının Filistin'le ilgili aldığı tüm kararları da geçersiz ilan eden komite, toplantı sırasında Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda da mutabık kaldı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle, toplantının sonunda:

- İsrail'in saldırganlığı kınanmıştır.

- Uluslararası topluma Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulunulmuştur.

- BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edilmiş,

- Uluslararası toplum harekete geçmeye davet edilmiş,

- İsrail yargısının Filistin'le ilgili aldığı tüm kararların geçersiz olduğu ilan edilmiştir.

Türkiye'den 3 öneri

Toplantı sırasında Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı:

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi veya İcra Konseyi'nin en yakın zamanda toplanması kararlaştırılmıştır.

BM Genel Kurulu'nda acil bir oturum yapılması çağrısı yapılmıştır.

Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil böyle bir koruma mekanizmasının kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İİT grubu harekete geçmeye çağrılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.