DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kanada'da şüpheli yangınlar devam ediyor: Bir kilise daha kül oldu
Türkiye sınırında hareketlilik: Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma
Erdoğan, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyarette bulundu
Esed rejimi Arefe günü Bab’a saldırdı
Mine Kırıkkanat'ın Hun İmparatoru Attila ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündeminde
Nükleer müzakereler başarısız olursa ABD İran'a ''petrol'' darbesi vuracak
Borsa bayram tatiline düşüşle girdi
Çalıntı araçla 'şasi oyunu' bozuldu
Pakistan Başbakanı Han'dan ''Afganistan'' açıklaması
Kanada ''sınıfta kaldı'': İslamofobik saldırılarda can kaybı en fazla olan ülke
Etiyopya: Hedasi Barajı önemli ölçüde dolduruldu
ABD'deki 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle ilk hapis cezası verildi
'Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir'
Bağdat’ta şiddetli patlama: Onlarca ölü ve yaralı var
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti

TIMETURK / GÜNDEM / 'Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir'

'Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin en güçlü olduğu alanın kaçak göçle mücadelesi olduğunu bildirdi.

2 Saat Önce
2021-07-19 20:26:21
'Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir'

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kaçak göçle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Türkiye'nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir. Yine Türkiye'nin en güçlü olduğu alan, iç savaş ve terörizm nedeniyle topraklarında mağdur olan, tecavüze uğrayan, çocuk yaşta katledilen insanlığa sahip çıkmasıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, henüz Batı göç sağanağının farkında değilken, "mış" gibi yaparken, düzensiz göç politikasını, uyum politikalarını, göçe kaynaklık eden ülkelerle geri gönderme anlaşmalarını oluşturduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye sınır duvarları, elektro optik kuleler, aydınlatmalar, sensörlü kameralar, kanallar, optik gözetleyici araçlar, radar sistemleri, insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla göçü yönetme konusunda dünyaya insanlık dersi vermektedir.

Bazı komşularımızın göçmenlere yaptığı işkencelerine, batının vurdumduymazlığına, tecavüz ve çocuk-yaşlı cinayetlerine, milyonlarca insanın evlerinden sürülmelerine ses çıkaramayanlar; bugünkü yaklaşımları, iftira ve yalanları tahrikkar açıklamaları, insanlıktan nasibini almamış katı kalpleri, her fırsatta Türkiye'yi kötüleyen sözleri, bayrama da medeniyetimize de kültürümüze de yakışmaz. Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte, ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH