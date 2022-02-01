Türkiye’nin en büyük psikoloji zirvesi; 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında Youtube üzerinden canlı ve interaktif oturumlarla düzenlenecek. Uzmanların gençlere eğitim verirken karşılaştıkları zorluklar ve farklı birçok konu, bu büyük zirvede tartışılacak.

Türk Toplumu En Büyük Psikoloji Zirvesine Hazırlanıyor

Psikoloji alanında Türkiye'de düzenlenecek en büyük psikoloji zirvesi, mart ayında yapılacak. Konusunda birçok uzman psikolog ve psikolog uzmanın katılacağı büyük seminer, internet üzerinde Youtube sosyal medya platformu üzerinden yapılacak.

Canlı ve interaktif oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek büyük zirve, 20 konuşmacıyı misafir edecek. 20 gün boyunca tekrar izleme olanağının bulunduğu zirvede, 20 dijital belge de katılımcılara verilecek.

Eğitim ve gelişim alanında düzenlediği organizasyonlarla adını duyuran Alfa Etkinlik tarafından düzenlenen büyük organizasyonun, Youtube üzerinden canlı olarak sunulması, katılımın da yüksek oranda olacağını gösteriyor.

Barış Can SAĞIR, Emre UZUN ve İlkan KARAMAN önderliğinde kurulan Alfa Etkinliğin organize ettiği, Türkiyenin en büyük psikoloji zirvesinde; Beyhan BUDAK, Kemal SAYAR, Sinan CANAN, Gülseren BUDAYICIOĞLU, Dilay SÜLOĞLU, Gökhan ÇINAR, Acar BALTAŞ, Hakan TÜRKÇAPAR, Binnur YEŞİLYAPRAK, Öget Öktem TANÖR, Ayşe Bilge SELÇUK, Zümra ATALAY, Bilge UZUN, İbrahim BİLGEN, Rukiye KARAKÖSE, Uğur DALAN, Ziya ÜNLÜTÜRK, Sinem DURUSAL, Tuba DADAŞOĞLU, İrem OTURAKLIOĞLU yer almakta.

Psikologlar Psikolojik Etkiyi Büyük Zirvede Konuşuyor

Uzman psikologlar, Nöropsikologlar, psikiyatr yazarların konuşmacı olarak katıldığı bu büyük organizasyonda, psikolojik etkiler konuşulurken; katılımcıların bu zirveye katılması için sadece bilet alması yeterli olacak.

Alfa Etkinlik sayfası üzerinden “bilet al” kısmına gelen ziyaretçiler; ön kayıt işlemlerini tamamlayarak, seminerdeki yerini sağlamlaştırabilir. Katılımınızı tam olarak gerçekleştirmeniz için ise; dijital belgeniz de dahil olmak üzere, toplamda 129 TL ödemeniz yeterli olacaktır.

Ev ya da işyerinizden rahatlıkla seminere katılarak, konusunda uzman psikologları dinleme ve 20 gün boyunca, konuları tekrar izleyerek, pekiştirme olanağı da yine platform üzerinden katılımcılara sunulacak.

Büyük Zirve Yeni Mezunlara Işık Tutacak

Mart 2022 yılının ilk haftasında gerçekleştirilecek büyük zirve, yeni mezunlara da ışık tutmak amacıyla düzenleniyor. Eğitimine ve gelişimine önem veren ve bu alanda büyük başarılara imza atmak isteyenlerin katılımcı olarak başvuracağı zirve, konusunda uzman konuşmacıların katılımıyla, yeni bir yön bulacak.

Büyük zirve 1 saatlik oturumlar şeklinde ve son 10-15 dakika soru cevap şeklinde gerçekleştirilecek. Oturumlara katılan kişiler; isimlerin özel dijital belge alırken, aldıkları bu belgeyle, özgeçmişlerini daha da kuvvetlendirme olanağa bulacak.

Alanında daha çok ilerlemek isteyen yeni mezunların kaçırmaması gereken bu fırsat; dijital belge de dahil olmak üzere 129 TL üzerinden satışa çıkarılacak. Ön kayıt işlemlerinizi tamamlayarak, kaydınızı ödeme yaptıktan sonra kesinleştireceğiniz seminer için; kesintisiz ve koşulsuz, 48 saat içinde geri iade alma hakkınız da bulunuyor. Detaylı bilgi ve kayıt işlemlerini alfaetkinlik.com websitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Etkinliği düzenleyen şirket:

Alfa Etkinlik Organizasyon Danışmanlık Menajerlik Yazılım ve Ticaret LTD. ŞTİ.

Websitesi: alfaetkinlik.com

Instagram adresi: @alfaorg

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