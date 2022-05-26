Orman Genel Müdürlüğü, geçen yılki yangınlardan sonra bu sene yangın sezonu öncesi 4 ilde 5 bin personelin katıldığı, 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı'nı gerçekleştirdi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Cumhuriyet tarihinde hiç sahip olmadığımız kadar güçlü bir filoya sahibiz bu yıl, hem hava hem de kara araçları anlamında 20 uçak, 55 helikopter ve 8 İHA'yla yangınlara müdahale edeceğiz" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, 2022 yılı orman yangınları sezonuna hazırlık için AFAD ile koordineli olarak merkezi Antalya olmak üzere Adana, Mersin ve Muğla'da aynı anda tatbikat düzenledi.

Tatbikatta toplam 900 araçla 20 ilden yaklaşık 5 bin personel görev aldı. Kentte ormanların daha yoğun olduğu Kepez ilçesi Duacı bölgesine konuşlanan ekipler, saatler öncesinden hazırlıklarını tamamladı. Senaryo gereği ekipler bölümlere ayrıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale, canlıların bölgeden tahliyesi, barınma alanları kurulması, konut yangınları ve söndürme çalışmaları, yaralılara müdahale ve sabotaj ihtimali değerlendirilerek şüphelilere yönelik çalışma tek tek sahada uygulandı. AFAD ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarmayla gönüllülerden oluşan yangın söndürme ekipleri de tatbikatta görev aldı.

VEKTÖRLE MÜCADELE MOTORLARINDAN DUMAN EFEKTİ

Ormanın iç kısımlarında bir noktada yükselen dumanı gören arazözler ve itfaiye personeli, hızla noktaya sevk edildi. Tatbikat için de olsa ormana zarar vermemek için vektörle mücadelede kullanılan ve yağlı mazotu yakarak duman çıkaran motorlar kullanıldı. Oluşturulan dumanla yangın yeri görüntüsü verilip rüzgarlı havada dumanla ve yangınla mücadele tatbik edildi. Bir başka noktada ise alevler arasında kalan yaralıların tahliyesi gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter alana gelip alçalarak sarkıttığı halatla yaralı kadını alıp bölgeden uzaklaştı. Ayrıca ambulanslar ve AFAD ekipleri de bir okul ve bir ahırı tahliye ederek insan ve hayvanları yangından uzak güvenli bölgeye sevk etti. Bambilerine su dolduran helikopter de dumanların yükseldiği noktaya su atışı gerçekleştirdi.

YANGIN KOMUTA MERKEZİNDEN TAKİP EDİLDİ

Tüm çalışmalar yangın komuta merkezinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve kurum yetkilileri tarafından anlık olarak takip edildi. 48 noktada süren tatbikat sonunda değerlendirme toplantısı yapılarak bir rapor oluşturulacağı kaydedildi.

Yangın sezonuna tüm ekipmanları ve personeliyle hazır olduklarını anlatan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bütün dünyayı etkileyen felaketlerle geçen 1 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Orman yangınlarıyla ilgili çalıştayda tatbikat kararı alındığını ve uyguladıklarını söyleyen Karacabey, "Cumhuriyet tarihinde hiç sahip olmadığımız kadar güçlü bir filoya sahibiz bu yıl, hem hava hem de kara araçları anlamında. Bu yıl 20 uçak, 55 helikopter ve 8 İHA'yla yangınlara müdahale edeceğiz. Bu araçlar peyderpey göreve başlayacak. Silahlı kuvvetlerimizin uhdesinde bulunan hava araçlarından 25 helikopter, 2 uçak, 1 İHA'yı rezerv güç olarak hazırda bulunduruyoruz" dedi.

ORMAN KOMANDOLARI DA SAHADA

Bekir Karacabey, 21 bin personelin tamamının eğitimden geçtiğini, kara birliklerinin de sezona hazır olduğunu anlatarak, geçen yılki yangınlardan videolar izletip eğitimleri de yenilediklerini belirtti. 'Orman Komandoları' olarak adlandırılan ve ileri eğitim alan 462 personelin de bu yıl göreve hazır olduğunu kaydeden Karacabey, "Geçen yıl 20 bin olan gönüllü orman yangınına müdahale ekipleri sayısı bu yıl 100 bin oldu. E-Devlet üzerinden vatandaşlarımız başvurup en yakın orman işletme merkezine dahil olabiliyor" diye konuştu.

Yangın anında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması için bu tatbikatın önemli olduğunu da anlatan Karacabey, ilgiden memnun olduğunu sözlerine ekledi.

ADANA'DA TATBİKATA 60 ARAÇ VE 300 PERSONEL KATILDI

Adana'da, Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi'nde yapılan tatbikata AFAD, UMKE, Jandarma, İtfaiye, Orman, Sağlık, kurtarma ekipleri, yerel yönetimlerden 60 araç ve 300 personel katıldı.

Senorya gereği, Bekirli Mevkisi'ndeki ormandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgedeki Eskimantaş İlkokulu'nda eğitim gören çocuklar da jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerinin de icra edildiği tatbikat vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Adana AFAD Meteoroloji Mühendisi Erkunt Maviş, tatbikat hakkında bilgi verdi.

MUĞLA'DA TATBİKATA 1720 PERSONEL KATILDI

Muğla'da düzenlenen orman yangını tatbikatı, karadan 1720 personel, 307 araç ve iş makinesi, havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) katılımıyla gerçekleştirildi

Muğla'da geçen yıl Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde temmuz ayının sonu ve ağustos ayında çıkan orman yangınlarında 52 bin hektar alan zarar gördü. Yangınlarda 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Benzer orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması için 'yangın sezonu' olarak bilinen yaz döneminde Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da eş zamanlı olarak 'Büyük Orman Yangını' adı altında tatbikat yapıldı.

Tatbikatın Muğla ayağına karadan 1720 personel, 307 araç ve iş makinesi, havadan 3 ve 1 İHA, 20 kamu kurum-kuruluşu ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katıldı. İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Denizli ve Aydın illerinden destek kuvvetleri katılım sağladı.

Saat 13.00'da başlayan tatbikat öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara afet olaylarına karşı müdahalelere yönelik bilgilendirme broşürü dağıttı. Broşür dağıtımının yanı sıra vatandaşların incelemesi için Cumhuriyet Meydanı'nda 4 aracını da sergiledi. İtfaiye ekipleri, aynı zamanda araç hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.

TEMSİLİ 2 ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLDİ

Tatbikatta, senaryo gereği Menteşe ilçesi Yerkesik ve Yeşilyurt mahalleleri arasında kalan alanda bir orman yangını çıktı. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle bölgedeki yerleşim alanlarına ve enerji üretim santraline doğru hızla büyüyen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlardan ve civar illerden takviye kuvvetler yönlendirildi. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinden tahliyeler yapıldı. Muğla kent merkezinin güney kısmında yangın hızla ilerlerken ve yerleşim yerlerini tehdit ederken bu sefer kentin doğu kısmında Yaraş mahallesine yakın bölgede yeni bir yangın başladı. Kara ve hava gücünün bir kısmı bu yangına kaydırıldı. İkinci yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterlerden birisi senaryo gereği kaza kırıma uğradı. Olay yerine çok sayıda AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk çıkan yangın TOKİ Konutları ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında kontrol altına alındı. Yaraş tarafında başlayan ikinci yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

DÜŞEN HELİKOPTERDEN PERSONEL ÇIKARILDI

Tatbikatta, ayrıca senaryo gereği, düşen yangın söndürme helikopterindeki 1'i ağır 5 yaralı personel için kurtarma operasyonu yapıldı. AKS 110 ekipleri düşen helikopterde sıkışan pilotları kurtardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aynı zamanda alevlerin yaklaştığı yerleşim alanlarında çalışma gerçekleştirdi.

SU ARIZALARINA ANINDA MÜDAHALE

Tatbikatta senaryo gereği, alevler ve bölgede yapılan çalışmalar nedeniyle arıza yaşanan içme suyu isale hatlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri yangın bölgesinde içme suyu isale hatlarına anında müdahale etti.

Tatbikat süresince Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi ve Yerkesik Orman İşletme Şefliği'nde yangın, yönetim aracından canlı olarak takip edildi. DHA .