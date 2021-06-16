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Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleştirildi: Bir...

Ticaret bakanı Mehmet Muş'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Mersin limanında Gümrük Muhafaza ekiplerinin 1 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca Kuş, Yapılan operasyonun Türkiye'nin en büyük kokain harakâtı olduğunu aktardı.

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16.06.2021 11:40:14
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleştirildi: Bir...

Bakan Muş, mesajında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığını belirtti.

TÜRKİYE'DE YAPILAN EN BÜYÜK KOKAİN OPERASYONU

Muş, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, başarılı operasyon nedeniyle Gümrük Muhafaza ekiplerini kutladı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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