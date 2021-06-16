Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleştirildi: Bir...
Ticaret bakanı Mehmet Muş'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Mersin limanında Gümrük Muhafaza ekiplerinin 1 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca Kuş, Yapılan operasyonun Türkiye'nin en büyük kokain harakâtı olduğunu aktardı.
Bakan Muş, mesajında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandığını belirtti.
TÜRKİYE'DE YAPILAN EN BÜYÜK KOKAİN OPERASYONU
Muş, "Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır" dedi.
Ticaret Bakanı Muş, başarılı operasyon nedeniyle Gümrük Muhafaza ekiplerini kutladı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)