Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleştirildi: Bir...

Ticaret bakanı Mehmet Muş'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Mersin limanında Gümrük Muhafaza ekiplerinin 1 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca Kuş, Yapılan operasyonun Türkiye'nin en büyük kokain harakâtı olduğunu aktardı.