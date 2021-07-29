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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlar ile ilgili kritik gelişme

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlar ile ilgili kritik gelişme

Türkiye'nin değişik yerlerinde çıkan orman yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 Saat Önce
2021-07-29 16:25:36
Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlar ile ilgili kritik gelişme

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir. Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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