Türkiye'nin birçok ilinde İsrail protesto edildi

Adana'da 27 sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki silahsız sivillere saldırması ve Gazze'yi havadan vurmasını ABD Konsolosluğu önünde yaptıkları basın açıklaması ve araç konvoyuyla protesto etti. Öte yandan Türkiye'nin birçok ilinde de çok sayıda kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıktı.

İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden silahsız sivillere gerçekleştirdiği saldırının ardından bugün Gazze'yi savaş uçaklarıyla vurmasını protesto etmek isteyen Adana'daki 27 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 2 bin kişi, ABD Konsolosluğu önünde toplandı. Polis, eylemcilerin bulunduğu alanda yoğun güvenlik önlemli alırken, kalabalık sürekli olarak İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Kuran-ı Kerim tilavetinin Filistin'in Gazze şeridinden gelen bir kişi tarafın okunmasının ardından sivil toplum temsilcileri tek tek mikrofonu ellerine alarak İsrail'in saldırılarını lanetledi. Konuşmaların ardından alanı dolduran binlerce kişi, yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile Filistin'e destek için kentte tur attı.

İSTANBUL'DA İSRAİL PROTESTOSU

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto ediliyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kişi ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanıyor.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kişi ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

İsrail aleyhine slogan atan grup, konsolosluk önünden ayrıldı.

TOKAT'TA FİLİSTİN'E DESTEK KONVOYU

Tokat'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla Anadolu Gençlik Derneği tarafından konvoy düzenlendi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarına karşı Tokat'ta protesto gösterisi düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu ve vatandaşlar Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde toplandı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Kudüs'ün tüm Müslüman'ların ortak sorunu olduğunu söyleyen Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şube Başkanı Bekir Durupınar "Bundan sonra söz bitmiştir. Bu zalimlere anladığı dilden konuşma vaktidir. TBBM toplanmalıdır. İslam İşbirliği teşkilatının toplanması sağlanmalıdır. Ordumuz teyakkuz haline geçmesi gerekir. Ancak Allah için yola çıkanın yardımcısı Hazreti Allah'tır. Milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Son siyonist ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemiz başta Kudüs ve tüm İslam beldeleri kutlu bir zaferle siyonizmden kurtulana dek devam edecektir" dedi.

Basın açıklamasının ardından 600 araçlık konvoy, kornolar ve bayraklar eşliğinde şehir merkezinde tur attı.

NİĞDE'DE KONVOYLU İSRAİL PROTESTOSU

Niğde'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki sivillere saldırısını protesto etmek için konvoy düzenledi.

İsrail'in saldırısını protesto edip, Filistin halkına destek vermek isteyen sivil toplum kuruluşları, Niğde Adliye Sarayı önünde toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan kalabalık adına basın açıklamasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Niğde Şube Başkanı Recep Nilüfer, "Bugün ilk kıblemiz olan Peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bize düşen tarih boyunca vahiy, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın İslam şehri olması için her türlü desteği vermektir" dedi. Konuşmaların ardından toplanan kalabalık, araçlarıyla şehir turu attı. Konvoya katılanlar, sürekli tekbir getirip, İsrail aleyhine sloganlar attı.

ŞIRNAK'TA İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

Şırnak'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları düzenledikleri eylemle İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını protesto etti.

İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları, Şırnak'ta protesto edildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde akşam saatlerinde Ömer Kabak Meydanı'nda toplanan kalabalık, 'Mescid-i Aksa onurumuzdur' 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, Filistinlilerin sesi olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Yılmayacağız, usanmayacağız. Orada, insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız. Bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz. Bakınız bir Filistinli çocuğun gözünden düşen bir damla bugün insanlığın bütünü için Nuh tufanı hükmündedir. Hepimizi kurtaracak Nuh'un gemisi ise İsrail'e karşı dirayet, Filistin'de, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da adalet için mücadeledir. Bunun yolu da hükmü de bellidir, adı Filistin başkenti Kudüs, manevi zemini Mescid-i Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizm'in bilindik illüzyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadele devam edeceğiz" dedi.

ÇANAKKALE'DE İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

Çanakkale'de, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Memur- Sen öncülüğünde Türkiye'nin 81 ilinde, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Çanakkale'de ise çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, ‘Kudüs'e selam, direnişe devam', ‘Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık' sloganları attı. Memur- Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kudüs'ün kirli postallar altında ezildiğini söyleyen Memur- Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, "Mescid-i Aksa gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında. Biz burada teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına, çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. İsrail kan ve vahşetiyle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Orada kardeşlerimiz direniyor. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz. Bu kör düzene karşı yıkılmayacağız, usanmayacağız" diye konuştu.

ERCİŞ'TE STK'LARDAN İSRAİL'E TEPKİ

Van'ın Erciş ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını araç konvoyu eşliğinde slogan atıp, açıklama yaparak protesto etti.

Ercişte, kaymakamlık binası önünde bir araya gelen STK temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları araç konvoyu eşliğinde slogan atarak kınadı. Araçlarda İsrail aleyhine slogan atan STK temsilcileri adına ortak açıklamayı Memur-Sen Erciş Temsilcisi Cemal Aslan yaptı.

Aslan, “Filistin, saldırı altında. Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mesicid-i Aksa, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor. İki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor. Adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukuk sistemi, zulüm ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Erciş Sivil Toplum Kuruluşları olarak; adalet arayışı içinde olan her kesime bu mücadelede yerini alması için bir çağrıda bulunuyoruz. Kudüs'te adalet, bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı Siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz ve özgürlüğün en büyük düşmanı olan Siyonizm'in yeşerdiği bu kirli düzen yok olmadan İnsanlık rahata kavuşmayacaktır. “dedi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE SALDIRILARI KINADILAR

Ankara'da birçok sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde toplanan kalabalık, İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını kınadı. İsrail Büyükelçiliği önünde grup adına basın açıklaması yapan Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyi İsrail'in tavrını kınamalı ve tekrarı halinde uluslararası kesin ve keskin yaptırım kararı alarak uygulamalıdır" dedi.

Ankara'da Memur- Sen, Anadolu Gençlik Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve birçok STK'nın katılımıyla TBMM önünde toplanan kalabalık grup, sloganlar eşliğinde İsrail Büyükelçiliği önüne yürüdü. Ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla kortej halinde yürüyen kalabalık, 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Kudüs'e selam direnişe devam' sloganları atarak İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

Elçilik önünde grup adına açıklama yapan Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Mescid-i Aksa özgürleşmeden, insanlık özgürleşemez" dedi. Yalçın, yaptığı konuşmasında İsrail'in yalan üzerine kurulduğunu belirterek, "Siyonist zulüm, İsrail denen zalim, ırkçı Yahudi vahşeti, bir ulusa, bir ümmete böyle böyle ölmeyi unutturdu. Filistin, saldırı altında. Filistin, işgal atlında. Filistin, zulme maruz. Filistin, zalim elinde" ifadelerini kaydetti.

'KOMŞUSU ZULÜM ALTINDAYKEN HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ YATAN BİZDEN OLABİLİR Mİ?'

Yalçın, yaptığı konuşmasında "Komşusu açken tok yatan bizden değil" hadisini hatırlatarak şunları söyledi:

"Komşusu açken tok yatan bizden değil iken komşusu zulüm altında iken hiçbir şey yokmuş gibi yatan bizden olabilir mi? Aksa'da huzur yokken gözüne uyku giren, bizden değildir. İşgale tepki vermeyen, bizden değildir. Vahşete son vermek için söz söylemeyen, bizden değildir. Mescid-i Aksa'dan Siyonist barbarları def etmek için ter dökmeyen, bizden değildir. Biz bugün burada insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet. İnsan olmanın asgari şartı, bugün bu meydanda toplanmaktır. İsrail'in vahşetini, işgalini, zulmünü, zorbalığını bitirmek için haykırmaktır. Evet insan olmanın asgari şartı, Mescid-i Aksa'da Siyonist postaldan rahatsız olmaktır. Koronavirüsü, stratejik aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'in terörist vasfını ilan, yaptıklarını telin etmek, asgari gerekliliktir."

'MESCİD-İ AKSA'DA YAPTIKLARI İSRAİL'İN SONU OLACAK'

Yalçın, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptıklarının yolun sonu olduğunu belirterek, "Mescid-i Aksa'da yaptıkları, yaşattıkları İsrail'in sonu olacak. Kudüs'te ürettiği diplomatik vahşet, Filistin'in bütününe yayılmış Siyonist cinnet, Filistinli kardeşlerimize yönelin ırkçı Yahudi vahşet, İsrail için yolun sonudur. Sonun başlangıcıdır. Terörist İsrail'in kurucusu ve devlet görünümlü bu terör örgütünün ilk lideri Ben Gurion dahil İsrail'in birçok yöneticisi, terör ve tedhiş hareketlerinin içinde bulunmuş kişilerdir. 'Vadedilmiş topraklar' bu kanlı sistemin motivasyon kaynağıdır. Vadedilmiş topraklar yalanı, 'katledilmiş insanlar' soysuzluğunun perdesi olarak kullanılıyor. Holokost endüstrisinden beslenen lobiler, bu kanlı çarkın başındaki yapılardır" diye konuştu.

'MESCİD-İ AKSA, İSLAM'IN VE MÜSLÜMANLARIN MABEDİDİR'

Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlileri, insanlık ailesinin onurlu fertleri olarak nitelendiren Yalçın, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"Mescid-i Aksa'nın önünde toplanan yüz binlerce Filistinli, insanlık ailesinin onurlu fertleridir. Mescid-i Aksa'nın hukukunu, onurunu korumanın telaşındaki yürekler, vicdan erleridir. İnsanlığın erdemlileridir. Onlar, dünyayı yakan Siyonist ateşin söndürücüleridir. Onlar küresel terörist İsrail'in sonunu getirecek tarihin iyilik sefercileridir. Herkes bilsin ve duysun ki, Mescid-i Aksa barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet, barış ve huzur için bütün insanların haremedir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki; Kudüs Filistin'dir, Kudüs İslam şehridir, Kudüs bütün inançların medeniyet birikimidir. Bütün uluslararası kuruluşlar İsrail'e, 'Ya Aksa'dan çıkarsın ya üyelikten çıkarılırsın' demeli. İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkelerin bütünü istisnasız olarak İsrail ile diplomatik, siyasi, ticari bütün iş ve işlemleri sona erdirmelidir. Bu karara uymayan ülkelerin teşkilat üyeliği sona erdirilmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Güvenlik Konseyi de İsrail'in tavrını kınamalı ve tekrarı halinde uluslararası kesin ve keskin yaptırım kararı alarak uygulamalıdır. Türkiye, Filistin halkının kendisine olan güveninin gereğini yerine getirmeli ve İsrail ile her tür ilişki ve iletişimi Mescid-i Aksa'daki tavrını bitirinceye kadar sona erdirmelidir. Türkiye'nin şirketleri, holdingleri, sivil toplum kuruluşları İsrail veya yanlısı yapılarla ticari, siyasi ve kültürel bütün ilişkilerini sona erdirmelidir. İsrail, Filistin'den çaldığı toprakları geri vermeli, Kudüs'ü bütünüyle terk etmeli, yerleşim görünümlü işgal çabalarını sona erdirmeli."

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.