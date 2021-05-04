Türkiye-Mısır görüşmesinin tarihi belli oldu
Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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HAKKARİ
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İSTANBUL
20:10:00
İftar vakti
ANKARA
19:53
ERZURUM
19:19
Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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