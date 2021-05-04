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Türkiye-Mısır görüşmesinin tarihi belli oldu

Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak.

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04.05.2021 22:14:33
Türkiye-Mısır görüşmesinin tarihi belli oldu

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan