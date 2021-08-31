DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Usame bin Ladin'e en yakın isimlerden Amin al Hak, 'Afganistan'a döndü'
AB ülkelerinde yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
Türkiye-Mısır arasında yeni gelişme
Bitcoin boğaları için iyi haber
Gelin Ve Damat Düğüne Bisiklet İle Geldi
Ruben Semedo kimdir, Ruben Semedo hangi takımda oynuyor?
ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak
Spekülatör Soros'dan Çin'i kızdıracak açıklamalar
ABD’li Senatör’den skandal Kıbrıs açıklaması
Kazakistan’ın yeni Savunma Bakanı belli oldu
Üniversite tercihi yapanların kaçı yerleşti? YKS yerleştirme tercihi yapanların kaçı üniversiteye yerleşti?
Yüzlerce Bisikletli 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı
Üniversite kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?
AB'de lobi harcamalarının zirvesinde teknoloji şirketleri var
Kastamonulu Bisikletçi, Selden Zarar Gören Bisikletleri Ücretsiz Tamir Ediyor

TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye-Mısır arasında yeni gelişme

Türkiye-Mısır arasında yeni gelişme

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek.

33 Dakika Önce
2021-08-31 13:17:28
Türkiye-Mısır arasında yeni gelişme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır ikinci tur siyasi istişarelerinin 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır Siyasi istişarelerinin ikinci turunun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş