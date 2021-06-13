Yazar Osman Atalay kaleme aldığı yazısında Türkiye ile Kosova ilişkilerini ele aldı.

Türkiye ile Kosova arsındaki diplomatik durağanlığa dikkat çeken Yazar Osman Atalay, yazısında “Son günlerde Türkiye-Mısır, Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşması ve Suriye-İsrail ile direk en direk görüşme söylentileri bile gayet olması gereken diplomatik görevler olarak kabul edilirken Kosova ile beklenen bakanlık düzeyinde bir ziyaretin yapılmaması Kosovalı dostlarımızı üzmektedir.” İfadelerini kullandı.

İşte Osman Atalay'ın yazısının tamamı:

Türkiye-Kosova ilişkilerinde sorun mu var?

Türkiye Kosova ilişkileri 1389'dan bu yana tarihsel derinliği olan güçlü bir maziye dayanır. Ekonomik, ticari, politik, kültürel ve eğitim dahil çok fazla alanda iş birliği içindedir. Bu ilişkilerin her zaman tarihi ve kültürel bir alt yapısı vardır. Türkiye, 17 Şubat 2008'de Kosova'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını tanıyan ilk ülkelerdendir.

Türkiye-Kosova ilişkileri, her zaman ortak tarihi geçmişi olan (soydaş ve dindaş) kardeşlik bağları temelinde ilerlemiştir. Türkiye Kosova'nın istikrarına, kalkınmasına, Avrupa-Atlantik bütünleşmesine destek ve önem veren bir ülke olmuştur. Türkiye'nin 18 Şubat 2008 tarihinde Kosova'yı tanımasının hemen ardından 1999'dan bu yana faaliyet göstermekte olan Priştine'deki Eşgüdüm Bürosunu Büyükelçilik düzeyine yükseltilmiş. Türkiye'nin ilk Kosova Büyükelçisi 2009 tarihinde Priştine'de göreve başlamıştır.

Kosova, Sırbistan'dan özerkliğine kavuştuğu 1999'dan başlayarak bağımsızlığını ilan ettiği 17 Şubat 2008 günü sonrası ve bugüne kadar sürekli iç ve dış sorunlarıyla baş etmeye ve huzuru bulmaya çalışıyor.

1999 yılından beri, hiçbir Kosova hükümeti görev süresini tamamlayamadı. Bağımsızlığından bu yana geçen 12 yıl içerisinde, dördü erken genel seçim olmak üzere yedi kez genel seçime gidildi. 8 hükümet, 12 başbakan ve son üç yıl içerisinde 3 başbakan değişikliği yaşandı.

Genç Kosova devletinin yöneticilerinin en büyük açmazı siyasi, ekonomik tecrübe ve birikim eksikliğinin ABD ve Avrupa devletleri tarafından giderilme baskılarına maruz kalmasıydı. Ülke liderlerinin kendi aralarındaki iktidar çekişmeleri, ikinci ve üçüncü devletlerin müdahale istekleri karşısındaki direnç zayıflığı büyük bir sorun teşkil etmiştir.

Kosova'da 14 Şubat 2021'de yapılan erken parlamento seçimlerinin galibi Vetvendosje Hareketi'nin (VV) Başbakan adayı Albin Kurti ve kabinesi 120 sandalyeli mecliste yapılan güven oylamasında 67 "evet" 30 "hayır" oyuyla yeni hükümeti kurmayı başardı.

Başbakan Kurti, Kosova'nın Avrupa Birliği'nden (AB) başka alternatifi olmadığını vurgulayarak, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinde ise önceliğin kayıp kişiler olacağını ifade etti. Ortak değerler ve hedefler paylaştıkları için NATO ile AB'nin parçası olmak yolunda yorulmadan çalışacaklarını kaydeden Kurti, "AB entegrasyonuna giden yol meydan okuyucu bir yol olabilir, ancak Kosova'nın alternatifi yok" diyerek hükümetinin yol haritasını net bir şekilde açıklamış oldu.

Kosova'nın 22 yıllık bağımsızlık sürecinde kuruluşu ve yönetiminde imzası olan komutan başbakan ve cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuş Haşim Taçi üzerine yeni bir sayfa açan Başbakan Albin Kurti ve Cumhurbaşkanı Viyaso Osmani yeni dönemi, Türkiye için de ayrı bir önem ifade etmelidir.

Kosova'nın uzun yıllar yönetimini elinde tutan siyasi figürler ABD ekseninde hareket ettiler.

Yeni hükümet hem NATO hem AB ekseninde politikalar ve ilişkilere daha sıcak bakacağını ifade etmiştir.

Türkiye, Kosova ile ilişkilerinde son iki yıldır dikkat çeken bir durağanlık söz konusudur.

İki yıl içerisinde iki seçim yaşandı ve bu iki seçiminde galibi de Albin Kurdi'nin liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi oldu.

Seçimler öncesinde Albin Kurti ve arkadaşları Türkiye ziyareti ile TBMM partilerin gurup başkanlarını ve Meclis başkanını ziyaret etmiş Türkiye de bulunan Arnavut sivil toplum temsilcileri ile görüşmelerde bulunmuş ve Türkiye Kosova ilişkilerinin ortak tarihsel gerçekliği ile birlikte çok yönlü ele alınması gerektiğini vurgulamış, realist samimi bir kişiliği sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.

Özellikler Kosova'nın sivil toplumu üniversite medya ve iş adamları dostlarımız son zamanlarda, Türkiye'nin yeni kurulan Kosova hükümetine karşı mesafeli ve soğuk durmasının sebeplerini merak etmektedirler.

Türkiye'nin son iki yıl içerisinde Bosna Hersek Arnavutluk Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile yoğun üst düzey diplomatik ve ticari temaslarına şahit olurken, Kosova bu temasların dışında olması ciddi bir üzüntüye sebep olmaktadır.

Son günlerde Türkiye-Mısır, Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşması ve Suriye-İsrail ile direk en direk görüşme söylentileri bile gayet olması gereken diplomatik görevler olarak kabul edilirken Kosova ile beklenen bakanlık düzeyinde bir ziyaretin yapılmaması Kosovalı dostlarımızı üzmektedir.

Kosova'ya Arnavutluk İsviçre Slovenya Hırvatistan Almanya Makedonya Yunanistan ve AB parlamentosundan başbakan ve dış işleri bakanları düzeyinde ziyaretler gerçekleşirken Türkiye'den beklenen ziyaretin olmayışı gereksiz sorulara sebep olmaktadır.

Türkiye'nin Balkanlar jeopolitiğinin tarihsel bağlamda ana damarını Arnavut toplumu oluşturur.

Günümüzde balkanların en genç ve güçlü dinamik topluluğu arasında Kosova Arnavutlarının ön plana çıktığını görüyoruz.

Arnavutluk Makedonya Karadağ sancak Yunanistan da yaşayan Arnavutlar arasında Türkiye ile gönül ve zihinsel bağın en güçlü olduğu ülke hiç şüphesiz Kosova'dır.

Türkiye'nin Kosova politikası uzun yıllar Haşim Taçi'nin Cumhurbaşkanlığı sürecinde gayet uyumlu ve sorunsuz yürütüldü.

2019 yılından bu yana Kosova iç siyasetinde AB ve ABD süreci ve kontrolünde yaşanan radikal toplumsal değişim sonucunda yeni bir siyasi oluşum ortaya çıkmıştır.

Kosova da yaşanan toplumsal siyasi değişimin yeni hükümetinin, Türkiye'den siyasi ticari kültürel ve moral desteğe ihtiyacı olmasına rağmen beklenen iğlinin olmayışı düşündürücüdür.

2008'den bu zamana siyasal alanda çok yakın ilişkiler kurulmuştur. İki ülkenin karşılıklı ziyaretleri oldu. Türkiye'nin resmi ziyaretleri Başkent Priştine ağırlıklı olarak Prizren ve Mamuşa kasabası dengesi gözetilerek olmuştur.

2012-2016 tarihleri arasında 2013 yerel seçimler öncesinde Sayın Erdoğan Başbakan olarak geniş bir heyet ile ziyareti, Türkiye'nin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Devlet Bakanı Numan Kurtulmuş, Faruk Çelik belirli aralıklarla Kosova'yı ziyaret eden isimlerdi.

21 Ocak 2013'de Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzere Kosova Başbakanı Hashim Thaçi Ankara'yı ziyaret etmişti. İki başbakanın görüşmesinde Kosova devletinin tanınması sürecinden, diğer ülkelerin tanımalar sayısının artmasında Türkiye'nin desteği, ekonomik kalkınma, eğitim alanında ve ortak çıkardan olan diğer konularda devletlerarası iş birliğinin ilerletilmesi gibi konular ele alınmıştı

Kosova'da dostlar Türkiye Kosova ilişkilerindeki bu durağanlığın sebebini merak etmektedirler. Umarım bu merak edilen Kosova Türkiye diplomatik soğukluğun bir an önce giderilmesidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.