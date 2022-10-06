Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi atadı

Şakir Özcan Torunlar, Türkiye'nin İsrail büyükelçisi olarak atandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu.

Buna göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü oldu.

Londra Büyükelçiliği'ne Bakan Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş; Atina Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes; Lahey Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal; Dakar Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman getirildi.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz'ün, Amman Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan'ın, Vatikan Büyükelçiliği'ne de Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Podgoritsa Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Kanberra Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, Cibuti Büyükelçiliği'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz görevlendirildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

"Luanda Büyükelçiliği: Ufuk Ekici

Gaboron Büyükelçiliği: Ahmet İdem Akay,

Cakarta Büyükelçiliği: Talip Küçükcan

Lefkoşa Büyükelçiliği: Metin Feyzioğlu

Brazavil Büyükelçiliği: Mehmet Raif Karaca

Priştine Büyükelçiliği: Sabri Tunç Angılı

Abidjan Büyükelçiliği: Deniz Erdoğan Barım

Kigali Büyükelçiliği: Aslan Alper Yüksel

Mogadişu Büyükelçiliği: İbrahim Mete Yağlı

Duşanbe Büyükelçiliği: Umut Acar

Kampala Büyükelçiliği: Fatih Ak

Avrupa Konseyi Daimi Temsilciği: Nurdan Bayraktar Golder

Akra Büyükelçiliği: Hüseyin Güngör

Buenos Aires Büyükelçiliği: Ömür Budak

Ottava Büyükelçiliği: Esra Demir

Vilnius Büyükelçiliği: Görkem Barış Tantekin

Lima Büyükelçiliği: Serra Kaleli

Oslo Büyükelçiliği: Gülin Dinç

Addis Ababa Büyükelçiliği: Berk Baran,

Valetta Büyükelçiliği: Erdeniz Şen

Lüksemburg Büyükelçiliği: Engin Yürür

Nur Sultan Büyükelçiliği: Mustafa Kapucu,

Brazilya Büyükelçiliği: Halil İbrahim Akça

Muskat Büyükelçiliği: Muhammet Hekimoğlu

Tahran Büyükelçiliği: Hicabi Kırlangıç

Bükreş Büyükelçiliği: Özgür Kıvanç Altan,

Kotonu Büyükelçiliği: Mesut Koç"

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