Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi atadı
Şakir Özcan Torunlar, Türkiye'nin İsrail büyükelçisi olarak atandı.
2022-10-06 17:30:32
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bazı büyükelçilerin yeni görev yerleri belli oldu.
Buna göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu'nu ve Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde Yeni Delhi Büyükelçiliği'ni üstlenen Büyükelçi Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü oldu.
Londra Büyükelçiliği'ne Bakan Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş; Atina Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes; Lahey Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal; Dakar Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman getirildi.
Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz'ün, Amman Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan'ın, Vatikan Büyükelçiliği'ne de Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.
Podgoritsa Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Kanberra Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, Cibuti Büyükelçiliği'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz görevlendirildi.
Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:
"Luanda Büyükelçiliği: Ufuk Ekici
Gaboron Büyükelçiliği: Ahmet İdem Akay,
Cakarta Büyükelçiliği: Talip Küçükcan
Lefkoşa Büyükelçiliği: Metin Feyzioğlu
Brazavil Büyükelçiliği: Mehmet Raif Karaca
Priştine Büyükelçiliği: Sabri Tunç Angılı
Abidjan Büyükelçiliği: Deniz Erdoğan Barım
Kigali Büyükelçiliği: Aslan Alper Yüksel
Mogadişu Büyükelçiliği: İbrahim Mete Yağlı
Duşanbe Büyükelçiliği: Umut Acar
Kampala Büyükelçiliği: Fatih Ak
Avrupa Konseyi Daimi Temsilciği: Nurdan Bayraktar Golder
Akra Büyükelçiliği: Hüseyin Güngör
Buenos Aires Büyükelçiliği: Ömür Budak
Ottava Büyükelçiliği: Esra Demir
Vilnius Büyükelçiliği: Görkem Barış Tantekin
Lima Büyükelçiliği: Serra Kaleli
Oslo Büyükelçiliği: Gülin Dinç
Addis Ababa Büyükelçiliği: Berk Baran,
Valetta Büyükelçiliği: Erdeniz Şen
Lüksemburg Büyükelçiliği: Engin Yürür
Nur Sultan Büyükelçiliği: Mustafa Kapucu,
Brazilya Büyükelçiliği: Halil İbrahim Akça
Muskat Büyükelçiliği: Muhammet Hekimoğlu
Tahran Büyükelçiliği: Hicabi Kırlangıç
Bükreş Büyükelçiliği: Özgür Kıvanç Altan,
Kotonu Büyükelçiliği: Mesut Koç"
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