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Türkiye ilk uzay yolculuğu için imzayı attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyetin 100. Yılında gerçekleştirilecek insanlı ilk uzay yolcusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

23 Dakika Önce
2022-09-19 15:38:18
Türkiye ilk uzay yolculuğu için imzayı attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'den ilk insanlı uzay yolcuğu için önemli bir adım atıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için @Axiom_Space ile işbirliği yapacağız.

#MilliUzayProgramı ile hayaller gurura dönüşüyor.

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