Türkiye ilk uzay yolculuğu için imzayı attı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyetin 100. Yılında gerçekleştirilecek insanlı ilk uzay yolcusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
2022-09-19 15:38:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'den ilk insanlı uzay yolcuğu için önemli bir adım atıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:
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Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için @Axiom_Space ile işbirliği yapacağız.
#MilliUzayProgramı ile hayaller gurura dönüşüyor.
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