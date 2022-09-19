Türkiye ilk uzay yolculuğu için imzayı attı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyetin 100. Yılında gerçekleştirilecek insanlı ilk uzay yolcusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'den ilk insanlı uzay yolcuğu için önemli bir adım atıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Varank şu ifadeleri kullandı: