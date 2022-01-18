DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konyaspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Kazakistan'da OHAL sona erdi
8 partiden 3'üncü ittifak girişimi
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maç sonucu
1461 Trabzon FK'nın yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek oldu!
ÖTV düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır? 2022'de ikinci el pazarı ne olur? 2022'de araba alınır mı?
Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta yarın okullar tatil mi?
Fitch Türk piyasasına nasıl bakıyor? Petrol fiyatları nasıl seyrediyor? Fed faiz artırımı kesin mi?
Gaziantep’te okullar tatil edildi mi? Gaziantep’te eğitime ara verildi mi?
Bakan Yanık duyurdu: 2 bin 300 TL oldu
Bayburt'ta okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi
İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava başladı
Uşak'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Uşak Valiliği kar tatili açıklaması
Sahte doçentlik diplomasına tahliye!
Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Yasak Elmada kim vuruldu?

TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

2 Saat Önce
2022-01-18 20:49:14
Türkiye ile Sırbistan arasında 4 anlaşma imzalandı

Erdoğan ve Vucic'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşmenin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanlarının huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması", "Turizm Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Sinematografik Ortak Yapım Anlaşması" ile "Sırbistan Kültür Anıtları Koruma Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliğine Yönelik Çerçeve Anlaşması", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç ve Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiroviç tarafından imza altına alındı. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş