Türkiye ile Kosova arasında 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Osmani'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası yaptıkları görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'nin huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Buna göre, iki ülke hükümetleri arasındaki "Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz imza attı.

Erdoğan: Türkiye'yi AB'ye almakta niçin hala endişe ediyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın AB üyelik talebiyle ilgili, "Acaba Türkiye'yi niçin AB'ye hala almıyorsunuz? Ukrayna için gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin" dedi.

Buna göre, iki ülke hükümetleri arasındaki "Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz imza attı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması" ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İle Kosova Cumhuriyeti Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kosova Başbakan İkinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz tarafından imzalandı.

İmzaların ardından ortak basın toplantısına geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Kosova ile ticaret hacmimiz 600 milyon dolar seviyesine ulaştı."

"Bölgesel barış ve istikrar için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizdeki ve ötesindeki tüm aktörlerin bölgesel barış ve istikrarı öne çıkarması elzemdir."

"FETÖ'nün varlığının sonlandırılması önem arz ediyor"

"(Kosova'da FETÖ'yle mücadele) Demokrasimize kasteden, 251 vatandaşımızı alçakça şehit eden terör örgütünün varlığının sonlandırılması büyük önem arz ediyor."

Osmani: Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, "Kosova'nın NATO'ya girme zamanı gelmiştir. NATO üyeliği konusunda Türkiye gibi ülkelerin desteğini bekliyoruz."

"Ukrayna'nın egemenliğini destekliyoruz. Balkanlar'da barışın bozulmasına izin vermemeliyiz. En önemli müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti bize hiçbir zaman sırtını dönmemiştir."

Ortak açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vjosa basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kosova'nın NATO üyeliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız."

"Biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz."

"Ukrayna için gösterdiğiniz hasasiyeti Türkiye için de gösterin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz"

Ukrayna için gösterdiğiniz hasasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"

"Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."

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