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Türkiye ile İspanya’dan ikili görüşme

Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular ve Avrupa Birliği (AB) istişarelerinin yarın her iki ülke bakan yardımcıları arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

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20.06.2021 23:04:16
Türkiye ile İspanya’dan ikili görüşme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konuların görüşüleceği toplantıya ilişkin bir açıklama yayınladı.

VİDEOKONFERANS YÖNTEMİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile İspanya arasındaki İkili Konular ve AB İstişareleri, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan González-Barba eşbaşkanlığında 21 Haziran 2021 tarihinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. İstişareler sırasında, Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarının ve ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınması, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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