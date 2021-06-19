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Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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19.06.2021 22:02:26
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 21 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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