Türkiye F-35 yerine neden F-16 alıyor?

Türkiye’nin ABD’den yeni F-16 alımı ve modernizasyon teklifi ile ilgili yazısında söz konusu girişimin sebeplerini yazan gazeteci Kübra Par, kritik bilgiler paylaştı

Gazeteci Par'ın “Ankara ABD'ye F-35 yerine F-16 teklif etti çünkü…” başlıklı Habertürk'teki yazısı;

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından Türkiye'nin ABD'den yeni F-16 alımı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu için talepte bulunduğu ortaya çıktı. Dün Ankara'daki önemli bir isme bu kararın arkasında yatan mantığı sordum.

3 neden sıraladı: “Ödediğimiz paranın karşılığını almalıyız, ileride kriz çözülürse F-35 de alırız. Ayrıca yerli insansız savaş uçakları ve onların iniş yapabileceği yerli uçak gemisi üretimi ciddi bir alternatif haline geliyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Soçi dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada “F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları kolay kolay kazanmadık. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı” demişti. Bu sözlerden 1 hafta sonra ABD'ye F-16 teklifinin ortaya çıkması tesadüf değil.

1 MİLYAR 400 MİLYON DOLARIN KARŞILIĞI

Ankara, S-400'den vazgeçmeyeceği için F-35 krizinin asla çözülmeyeceğini kabullenmiş. 1 milyar 400 milyon dolarlık alacağını belirsiz bir süre içeride tutmaktansa F-16 filosunu ciddi manada genişletip eldeki eski uçakların modernizasyonunu sağlamayı daha verimli bir çözüm olarak görüyor.

F-16 TEKNOLOJİSİ ESKİMEDİ

“Neden eski teknolojiye para ödüyoruz?” eleştirisini de sordum. “Eski teknoloji eleştirisi yersiz çünkü F-16'lar şu an NATO hava gücünün önemli bir bölümünü oluşturuyor ve daha uzun bir süre kullanımı devam edecek. Yeni alınanlar eskidiğinde o zamana kadar bu kriz çözülürse F-35 de alınabilir veya alternatif üretilebilir” yanıtını aldım.

YERLİ TEKNOLOJİ GÜÇLENECEK

Burada alternatiften kasıt, milli insansız savaş uçağı projesi. “ABD'nin Türkiye'yi F-35 ve CAATSA üzerinden cezalandırma taktiği, Türkiye'nin milli savunma teknolojisine ağırlık vermesine neden oldu. TİHA'lar biraz daha güçlenirse bir sonraki aşamada F-16'nın savaş kabiliyetine kavuşabilir. Üstelik maliyeti çok daha düşük ve seri üretim mümkün. Yerli insansız savaş uçakları ve onların iniş yapabileceği yerli uçak gemisi üretimi ciddi bir alternatif haline geliyor” diyorlar.

NATO'YA OLUMLU MESAJ

Türkiye'nin savaş uçağı için Rusya yerine ABD'ye yönelmesi, NATO-Türkiye ilişkilerini güçlendireceği gibi yeni bir kriz de yaratılmamış olacak. Özetle, “F-35 ile kıyaslanmaz ama ABD Kongresi satışın önünü kesmezse Türkiye en azından F-16 filosunu ciddi manada güçlendirmiş olacak” düşüncesindeler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.