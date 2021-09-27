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TIMETURK / GÜNDEM / 'Türkiye ekonomisi, hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor'

'Türkiye ekonomisi, hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor.' dedi.

1 Saat Önce
2021-09-27 20:10:50
'Türkiye ekonomisi, hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Paris İklim Anlaşması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız." dedi.

Erdoğan, "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor."

Erdoğan, "Nice sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her konuda olduğu gibi iklim değişikliği hususunda da bizim safımız yine mazlumların, mağdurların yanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz"

Erdoğan, "Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar adına ocakta doktora sonrası araştırma bursu programı başlatıyoruz. Yer alacak öğrencileri Aziz hocamız seçecek." dedi.

"Türkiye, dünyanın en fazla sayıda öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu." dedi.

Erdoğan, "Yapımı devam eden proje ve ihale aşamasında olan yurtlarımızla 110 binin üzerinde yeni yatağı daha yüksek öğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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