Türkiye Diyanet Vakfı, Mali'de 3 bin büyükbaş kurbanlık kesecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' organizasyonu kapsamında Mali'de 3 bin büyükbaş kurbanlık kesilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" organizasyonu kapsamında Mali'de 3 bin büyükbaş kurbanlık kesilecek.

"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlen "2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda tüm hazırlıklarını tamamlayan TDV, Mali'de, Sikasso, Segou, Kati, Bamako, Senou, Markala, Kita ve Niena olmak üzere 8 bölgede faaliyet gerçekleştirecek.

Organizasyon kapsamında Mali'de bu yıl yaklaşık 21 bin hisse karşılığı 3 bin büyükbaş kurbanlık kesimi yapılacak.

Kurban Bayramı öncesi Mali'deki organizasyon hakkında AA muhabirine bilgi veren TDV Yurt Dışı Hayri Hizmetler Uzmanı ve Mali Ülke Sorumlusu Furkan Faruk Taze, tüm hazırlıkların tamamlanarak bayramı beklediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte bu yıl yaklaşık 80 ülkede vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu yapacaklarını belirten Taze, Mali'deki faaliyetleri kendilerinin gerçekleştireceklerini söyledi.

Taze, şunları kaydetti:

"Mali'de, TDV olarak görevli ve gönüllülerden oluşan 15 kişilik ekiple 8 bölgede vatandaşlarımızın kurban ibadetlerinin yerine getirilmesine vekalet edeceğiz. Planladığımız yaklaşık 3 bin büyükbaş hayvanın karşılığı 21 bin hissenin kesimi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Şimdiden bütün halkımıza hayırlı bayramlar diliyoruz." AA .