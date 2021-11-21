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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye’den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki

Türkiye’den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 19 Kasım'daki Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

3 Saat Önce
2021-11-21 07:07:11
Türkiye’den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki

Sözcü Bilgiç, Dendias'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Türkiye'nin bölgesinde ve yakın çevresinde barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit rolü bir türlü hazmedemeyen Yunanistan'ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışmasının beyhude çabalar olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bir yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan'ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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