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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'den Yunanistan'a kınama

Türkiye'den Yunanistan'a kınama

Türkiye, Batı Trakya'da İskeçe'nin Horozlu köyünde bulunan, azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının, üzerine futbol sahası inşa edilmesi bahanesiyle tahrip edilmesini kınadı.

2 Saat Önce
2022-03-18 12:11:07
Türkiye'den Yunanistan'a kınama

Türkiye, Batı Trakya'daki Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının tahrip edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, mezarlığın 16 Mart'ta tahrip edilmesi kınanarak "Bulustra (Avdira) Belediye Başkanının talimatıyla yapıldığı anlaşılan insanlık dışı eylem hakkında Yunanistan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin girişimlerine olumlu karşılık veren Yunan makamlarından, gerekli hassasiyeti göstererek başlattıkları soruşturmayı bir an önce tamamlamaları ve mezarlığı eski haline getirmelerinin beklendiği belirtildi. .

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