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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Aracı teslim edildi

Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Aracı teslim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti sırasında Togo'ya 2 adet Türk üretimi Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) teslim edildi.

2 Saat Önce
2021-10-20 00:54:35
Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Aracı teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'nun başkenti Lome'den ayrılmadan önce Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanında teslimi yapılan araçları inceledi.

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İki lidere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Togo Silahlı Kuvvetler Bakanı Essossimna Gnakade de eşlik etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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