Türkiye'den Suudi Arabistan'daki saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik düzenlenen roketli saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Suudi Arabistan’la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz' denildi.