Türkiye'den Suudi Arabistan'daki saldırıya tepki
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik düzenlenen roketli saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Suudi Arabistan’la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz' denildi.
2022-03-26 08:23:53
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik düzenlenen roketli saldırıyı kınadı.
"SİVİL HEDEFLERE YÖNELİK SALDIRIYI KINIYORUZ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"25 Mart günü Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz.
Bölgemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir. Bu çerçevede, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz." .
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