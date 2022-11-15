Türkiye'den Suriye'ye operasyon

Reuters haber ajansı, ismini gizlediği üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının ardından Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyon hazırlığında olduğunu duyurdu.

Reuters'in haberinde Türkiye'nin Kuzey Irak'ta devam eden terör örgütü PKK-PYD'ye karşı operasyonlarının tamamlanmasının ardından Suriye'ye yöneleceği iddia edildi.

İsmi açıklanmayan üst düzey yetkili, Suriye'nin Türkiye için bir güvenlik sorunu olduğunu ve bu konuda da çalışmaların hali hazırda yapıldığını söyledi. Aynı yetkili, Irak'ta da PKK-PYD'ye yönelik devam eden bir operasyon olduğunu, bu operasyonun tamamlanmasından sonra Suriye'de de belirlenmiş hedefler olduğunu ifade etti.

Reuters, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamalara ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadığını da ekledi. Ankara, daha önce de Suriye'de PKK ve YPG/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. .