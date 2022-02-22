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Türkiye'den Putin'in tanıma kararına ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararına tepki gösterdi.

3 Saat Önce
2022-02-22 07:47:03
Türkiye'den Putin'in tanıma kararına ilk tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun, ayrılıkçıların Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının, Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

Putin, yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı. .

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