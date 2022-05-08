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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'den Mısır'a başsağlığı

Türkiye'den Mısır'a başsağlığı

Türkiye, Mısır’da Süveyş Kanalı’nın doğusundaki bir su pompa istasyonunda dün düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

2 Gün Önce
2022-05-08 11:06:53
Türkiye'den Mısır'a başsağlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 askerin ölümüne ve 5 askerin yaralanmasına yol açan söz konusu saldırı kınandı.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve Mısır devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mısır Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta gerçekleşen çatışmada 1'i subay 11 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedilmişti. .

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