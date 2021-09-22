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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'den Libya'ya çağrı: Tüm taraflar ülkenin önceliklerine odaklanmalı

Türkiye'den Libya'ya çağrı: Tüm taraflar ülkenin önceliklerine odaklanmalı

Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Milli Birlik Hükümeti'nden güvenoyunu geri çekme kararının Libya'nın istikrar ve geçiş süreceğine katkı sağlamayacağını belirtti.

36 Dakika Önce
2021-09-22 16:18:24
Türkiye'den Libya'ya çağrı: Tüm taraflar ülkenin önceliklerine odaklanmalı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya Temsilciler Meclisi'nin 21 Eylül 2021 tarihinde Tobruk'ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde alındığı bildirilen kararın, Libya'nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır." ifadesi kullanıldı.

Libya'da seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için, Milli Birlik Hükümeti'nin, yol haritasında da öngörüldüğü şekilde seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalmasının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut kritik aşamada, Libya'daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya'nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye'nin, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdüreceği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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