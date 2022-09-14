Türkiye'den kritik karar! O ülkeye vize muafiyeti kalktı
Türkmenistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde sağlanan vize muafiyeti kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
2022-09-14 11:15:19
Türkmenistan vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, bugün yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.
Kararda şöyle dendi:
“Türkmenistan'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde 19/7/2007 tarihli ve 2007/12441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.” .
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