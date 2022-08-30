Türkiye'den kritik F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "30 Ağustos - Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı"nda ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DEN F-35 AÇIKLAMASI

Yunanistan'ın Türk F-16'larına yönelik tacizine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Amerika bize vermediği F-35'leri Yunanistan'a ikram ederek, Rus hava savunma sistemlerinin bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır." ifadelerini kullandı.

Yeli ve milli imkânlarla Türkiye'nin esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahip olduğunu altını çizerek, "Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz." dedi.

Ayrıca Erdoğan, "Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz." dedi.

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