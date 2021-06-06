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Türkiye'den KKTC'ye gidecekler dikkat! Son gün 30 Haziran

Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde, eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak.

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06.06.2021 21:02:17
Türkiye'den KKTC'ye gidecekler dikkat! Son gün 30 Haziran

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

KKTC'ye gidişlerde, yeni tip kimlik kartları kullanılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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