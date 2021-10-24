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Türkiye'den İsrail'e ''Batı Şeria'' tepkisi
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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye'den İsrail'e ''Batı Şeria'' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e ''Batı Şeria'' tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail Yüksek Planlama Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz.' ifadesi kullanıldı.

2 Saat Önce
2021-10-24 09:15:29
Türkiye'den İsrail'e ''Batı Şeria'' tepkisi

İsrail'in, altı Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütü" listesine alarak işgal altında bulundurduğu topraklarda insan hakları alanındaki çalışmaları engelleme girişiminin de insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir.

Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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