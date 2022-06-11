Türkiye’den Fransa’da gözaltında ölen Merter Keskin soruşturmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, 'Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır.' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüzüstü yatırdığı Türk asıllı Merter Keskin'in, nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirmesine ilişkin, "Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır." ifadesini kullandı.

Sözcü Bilgiç, Fransa'da gözaltında vefat eden Merter Keskin davasına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Türk asıllı Merter Keskin adlı vatandaşın 12 Ocak 2021'de Fransa'nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat ettiğini hatırlatan Bilgiç, konunun Fransız yargı makamlarına aksettiğini ve soruşturma sürecinin devam ettiğini aktardı.

Bilgiç, olayın öğrenilmesinin ardından Fransa'daki temsilcilikler tarafından merhumun ailesiyle yakın temas kurulduğunu belirtti.

Aileye gerekli hukuki ve manevi desteğin sağlanmaya devam edildiğini vurgulayan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır. Bu çerçevede, merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz. Gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

AA, Türk asıllı vatandaşın Fransız polisinin müdahalesinde nefessiz kalarak öldüğü anın görüntüsüne ulaşmıştı

Anadolu Ajansı (AA), Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüzüstü yatırdığı Türk asıllı vatandaş Merter Keskin'in nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği görüntülere ulaşmıştı.

Polis, 35 yaşındaki Keskin'i, aile içi şiddet nedeniyle Ocak 2021'de Fransa'nın doğusundaki Selestat kentinde gözaltına alarak nezarete attı.

Polis memurları eve geldiğinde pencereden atlayarak kaçan ancak yaralı halde yakalanıp hastaneye götürülmeden nezarete atılan Keskin, burada polis müdahalesi sırasında hayatını kaybetti.

Fransız polisinin elleri arkadan kelepçeliyken Keskin'in nezaretteki bankın üzerine yüzüstü yatırıldığı ve polislerin üzerine baskı yaparak ölümüne neden olduğu anların görüntüleri AA tarafından paylaşılmıştı.

Kayıtta, bir polisin Keskin'i yüzüstü yatırarak hareket etmesini engellemek için vücuduna dirseğiyle baskı yaptığı, odadaki diğer memurların da benzer şekilde davrandığı görüldü.

Ardından polisler 3 dakika boyunca Keskin'in kelepçelerini açmaya çalışıyor ancak anahtarın yanlış olduğunun anlaşılmasıyla bir diğer polisin getirdiği doğru anahtarla çözülüyor.

Polislerin dakikalarca üzerine bastığı Keskin'in tepki vermediğini fark edince, endişeye kapılarak kolunu yukarı kaldırıp aşağı bıraktığı da görüntülere yansıdı.

Bulunduğu yerde hareketsiz yatan Keskin'in sağlık ekiplerinin intikal etmesiyle öldüğü anlaşılıyor ve ölüm tarihi, 13 Ocak 2021 saat 05.00 olarak kayıtlara geçiyor.

Otopsi raporu

Otopsi raporunda, adli tıp doktorunun Keskin'in nefessiz kalarak öldüğünü ve vücudunda kendisini savunmaya çalıştığına dair ize rastlanmadığını yazdığı belirtildi.

Ayrıca Keskin'in kollarının yanı sıra başında ve boynunda morluklara rastlandığı belirtilen raporda, maktulün kalp durması sonucu öldüğü yer aldı. Öte yandan Keskin'in kanında, yasa dışı maddelere rastlandığı kaydedildi.

O gün karakolda bulunan bir polis memuru da Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) verdiği ifadede, Keskin'in karakola getirildiği sırada ağzının kenarında kan gördüğünü, polislerin yardımıyla ayakta durabildiğini ifade etti.

İkinci bir polis verdiği ifadede, Keskin'in nezarete götürülmeden önce iki kez kalbinin üzerinde ağrı hissettiğini söylediğini, polislerden bir bardak su istediğini ancak polislerin bu isteğini geri çevirdiğini aktardı. AA

Üçüncü bir polis de Keskin'in halinden hastaneye götürülmesi gerektiğinin anlaşıldığını ancak polislerin zaman olmadığı gerekçesiyle bunu yapmadığını kaydetti. Olayla ilgili Emniyet'in açtığı soruşturmanın ardından savcılık da ikinci bir soruşturma başlatmıştı. .