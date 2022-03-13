Türkiye’den Erbil’deki saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, gece saatlerinde Irak'ın Erbil kentindeki ABD konsolosluğu yakınlarındaki füzeli saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın Erbil şehrine bu sabah (13 Mart) balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz. Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez. Türkiye, terörle mücadelesinde Irak'ın yanında yer almaya devam edecektir." denildi

NE OLMUŞTU?

IKBY'nin Erbil kenti Valisi Ümit Hoşnav yaptığı açıklamada, Erbil kentine çok sayıda füzenin düştüğünü duyurmuştu.. Füzelerin, Erbil'de yer alan ABD Konsolosluğu binasının yakınlarına düştüğünü belirten Hoşnav, düzenlenen saldırıda hedefin ABD Konsolosluğu mu, yoksa kentte yer alan havaalanı mı olduğunun belirsiz olduğunu belirtilmişti. IKBY Sağlık Bakanı Saman Barzanji yaptığı açıklamada ise, saldırının ardından can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Erbil'deki patlamaların ardından herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadı" ifadelerini kullanmıştı. ABD basınında füzelerin İran tarafından geldiği yer almıştı. .